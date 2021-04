Stefania Orlando ha deciso di dire la sua su un fenomeno di grande attualità come quello del catcalling.

Nelle scorse settimane è imperversato questo tema, specie dopo che Aurora Ramazzotti ha portato all’attenzione dei media un episodio di catcalling subito di recente e anche le polemiche sorte sulle parole di Er Faina, che ha sminuito il problema, hanno infiammato il web.

Sono molti i personaggi famosi che si sono erti a difesa delle vittime di catcalling e anche Stefania Orlando su Twitter ha dichiarato di esserne stata vittima da adolescente:

“Da adolescente se vedevo dei ragazzi a poca distanza da me cambiavo marciapiede, per evitarmi parole pesanti e sguardi fastidiosi. Il #catcalling NON È UN COMPLIMENTO MA UNA MOLESTIA. Spesso è praticato dal branco perché l’uomo da solo non è così “coraggioso”! Io dico BASTA!”