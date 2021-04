Ricordate Simona Marchini? Iniziò la sua carriera con un incidente | Ecco com’è diventata

Ricordate la riccioluta, rossa attrice e conduttrice Simona Marchini? E’ stato uno dei volti noti di Piacere Rai Uno insieme a Toto Cutugno. Negli anni ’80 raggiunse l’apice del successo ma la sua carriera iniziò con un incidente

Simona Marchini e Enrico Vaime

Simona Marchini, è stata una delle più amate conduttrici televisive degli anni ’80, che ha poi deciso di intraprendere la carriera di attrice riscuotendo grande successo. Ha lavorato con grandi artisti italiani ed è stata una presenza fissa in televisione: in molti la ricordano, ad esempio, per il suo ruolo nella fiction Don Matteo.

Nata a Roma, appassionata di cucina, Simonetta, questo è il suo vero nome è la figlia di dell’imprenditore Alvaro Marchini, che negli anni ’70 è stato presidente della squadra di calcio della Roma. Fin da ragazzina amava molto studiare tanto da laurearsi in Lettere Moderne.

A Vieni da me, in una sua ospitata nell’ottobre 2019, ha raccontato che il dolore più grande che ha provato “è aver perso 4 bambini: è stato terribile. l lavoro mi ha salvata: ha tirato fuori la mia parte sognatrice e fantasiosa“.

La carriera

Aveva solo 4 anni quando, in attesa di uno spettacolo che tardava a cominciare, il padre di Simona l’ha spinta sul palcoscenico per intrattenere il pubblico. Il successo di quella esibizione è però rimasto solo un piacevole ricordo per molto tempo. Quando aveva 16 anni, la ragazza ha ricevuto un’offerta interessante, ma il papà le ha negato il permesso.

Diversi anni dopo, nel 1972, è arrivata la seconda occasione per il film La cagna, ma Simona ha avuto un piccolo incidente che le ha impedito di entrare a far parte del cast. Tutto sembrava ormai finito, quando nel 1980, grazie alla sua amica Delia Scala, la donna ha ottenuto una parte nella trasmissione A tutto gag, nel ruolo di Iside Martufoni.

Simona ha lavorato al fianco di Renzo Arbore e ha condotto Pronto, è la Rai? assieme a Giancarlo Magalli. E qui diventerà uno dei volti della Rai più noti. Arriverà quindi a condurre “Piacere Rai Uno” con Badaloni e Toto Cutugno.

Il successo è arrivato anche al cinema, dove ha recitato in diversi film molto conosciuti. In anni più recenti, l’abbiamo vista nel film Notti magiche di Paolo Virzì e in alcune fiction quali Un medico in famiglia e Don Matteo. Ma i suoi impegni al cinema e in televisione hanno lasciato infine maggiore spazio al teatro.

Simona Marchesini, oggi

La Marchesini ha riaperto la galleria d’arte di suo padre, La Nuova Pesa, diventata un centro d’arte contemporanea molto famoso a Roma.

È diventata ambasciatrice Unicef per l’Italia dal 1987. Ed ha aperto una scuola di musica al Bioparco di Roma, dove i bambini possono imparare a conoscere gli strumenti e a cantare.