paolo-bonolis-e-carmen-di-pietro:-svelato-il-segreto

Perché Carmen di Pietro è scelta da Bonolis in Avanti un Altro? Quali doti sfoderate della showgirl hanno fatto decidere il dissacrante presentatore televisivo di Mediaset di farla approdare nel suo programma? Scopriamolo insieme. Ed intanto stasera, domenica 11 aprile, va in onda in prima serata l’esordio del fortunato format di successo che ha preso il posto di Live Non è la D’Urso.

Carmen di Pietro, new entry nel programma Avanti un Altro, è entusiasta di lavorare accanto a Bonolis, e durante un’intervista al settimanale Vero, la showgirl ha rivelato per quale motivo il conduttore romano l’abbia scelta nel suo staff.

Avanti un Altro, stasera prima puntata del serale

Dieci anni di Avanti un Altro. Il programma condotto da Paolo Bonolis festeggia il suo decennale di vita, ritornando in prima serata con l’appuntamento della domenica alle 21.20. Da oggi, quindi, Bonolis entrerà nelle case degli italiani nella fascia oraria che apparteneva a Live Non è la D’Urso che ha chiuso i battenti in anticipo. A giocare, questa sera saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip contro la squadra degli Opinionisti.

Avanti un Altro, Carmen di Pietro alla “corte” di Bonolis

Carmen Di Pietro è la new entry del programma che va in onda su Canale 5. La showgirl avrà un ruolo molto preciso, sarà la poetessa. Un compito che, come dicono i bene informati, il conduttore le avrebbe ritagliato per una ragione ben chiara. E l’ha spiegata direttamente la ex modella in un’intervista a Vero.

Avanti un altro: Di Pietro: “Ecco perché mi ha scelta”

Carmen Di Pietro, nome d’arte di Carmela Tonto, è molto contenta di essere nello staff della fortunata trasmissione ed ha spiegato perché è stata scelta nel ruolo di declamatrice di poesie:

“Sono molto eccitata e felice di essere in Tv in questa veste, poiché amo recitare le poesie a modo mio e forse questo ha colpito Paolo Bonolis”

Insomma, il presentatore 60enne sarebbe rimasto molto colpito dalla dote molto originale di recitazione dei versi poetici. La 56enne conduttrice radiofonica ha anche ammesso di trovarsi bene e a suo agio nello studio della trasmissione ed ha rivelato:

