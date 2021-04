myanmar,-l’esercito-uccide-80-manifestanti-durante-le-proteste-a-bago

Sono almeno 80 le vittime degli scontri avvenuti venerdì in Myanmar. La notizia dell’ultimo bagno di sangue, il più grande avvenuto finora, è trapelata solo dopo oltre un giorno. Teatro della violenta repressione, messa in atto dall’esercito nei confronti dei cittadini che protestano ormai da oltre due mesi, è Bago, città celebre per le sue statue giganti di Buddha, a 65 chilometri da Yangon. L’Associazione di assistenza dei prigionieri politici – un gruppo di monitoraggio locale che segue le morti – ha confermato che “oltre 80 manifestanti anti-golpe sono stati uccisi dalle forze di sicurezza a Bago venerdì”. Molte persone sono state costrette a fuggire nei villaggi vicini, così come ci sarebbero anche numerosi feriti che versano in gravi condizioni.

Il Myanmar è in subbuglio da quando i militari hanno spodestato la leader civile Aung San Suu Kyi il 1° febbraio, con i manifestanti che rifiutano di sottomettersi alla giunta e chiedono un ritorno alla democrazia. L’ambasciatore del Paese alle Nazioni Unite ha chiesto “un’azione forte” contro la giunta. Si stima che le vittime siano più di 600 dall’inizio delle tensioni interne.

Nell’arco dell’ultima settimana violenti scontri si sono verificati anche nei paesi di Kalay e Taze, nel nord del paese. In entrambi i casi si parla di undici vittime. Le forze di sicurezza sono accusate di fare uso di armi pesanti durante i loro attacchi, compresi lanciarazzi e mortai. Una denuncia che parte dall’Ufficio dell’Onu nel paese: “Le Nazioni Unite in Myanmar stanno seguendo gli eventi a Bago dove viene segnalato l’uso di artiglieria pesante contro civili e cure mediche negate ai feriti. La violenza deve cessare immediatamente. Chiediamo alle forze di sicurezza di consentire alle squadre mediche di curare i feriti”, si legge in una dichiarazione pubblicata su Twitter.

La maggior parte delle proteste dei cittadini avvengono invece all’insegna della non violenza, anche se alcuni gruppi hanno iniziato a fare uso di bombe incendiarie. Nella città di Kalay un gruppo di attivisti si è dato il nome di “esercito civile” e utilizza rudimentali fucili da caccia. Secondo il sito indipendente birmano Irrawaddy, almeno 14 agenti di polizia sono stati uccisi in Myanmar in un attacco a una loro base nello stato nord-orientale di Shan.

La giunta militare ha diffuso una lista di 140 ricercati che comprende artisti e giornalisti accusati di aver diffuso notizie destabilizzanti. Diciannove persone (di cui 17 latitanti) sono state condannate a morte per l’uccisione di un ufficiale dell’esercito avvenuta a Yangon il 27 marzo.