Miss Scarlet And The Duke avrà una seconda stagione

Miss Scarlet And The Duke 2 si farà

Ci sarà una seconda stagione di Miss Scarlet And The Duke, la serie in costume con protagonista Kate Phillips nei panni dell’indomita prima donna detective nella Londra vittoriana. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Stuart Martin nei panni dell’amico d’infanzia e potenziale interesse amoroso William Wellington, alias l’ispettore “The Duke”.

L’emittente americana Masterpiece ha reso noto di aver commissionato una seconda stagione della serie, in associazione con la casa produttrice Element 8 Entertainment. In Italia, Miss Scarlet And The Duke ha esordito il 4 aprile su Rai 4.

Kate Phillips (The Crown, Wolf Hall) interpreta Eliza Scarlet, figlia di un investigatore in pensione interpretato da Kevin Doyle (Downton Abbey), che ha istruito la giovane Eliza nelle arti dell’indagine. Quando il padre muore, Eliza rimane senza un soldo e determinata a diventare un investigatore privato per mantenersi.

continua a leggere dopo la pubblicità

Sfortunatamente, i detective sono sempre stati uomini, ma un amico di famiglia a Scotland Yard chiamato The Duke e interpretato da Stuart Martin (visto in Jamestown) si offre di aiutarla. Inizia così una collaborazione che si trasforma in qualcosa di più profondo. Finiranno insieme o no, è quello che vuole sapere l’affezionato pubblico della serie.

Kate Phillips nei panni di Eliza in Miss Scarlet and the Duke. Credits: Rai 4.

Rachael New, scrittrice e creatrice della serie ha dichiarato: “Sono assolutamente entusiasta della notizia che Miss Scarlet e The Duke tornerà per una seconda stagione. Ho così tanto in serbo per Duke, Eliza e il suo equipaggio. Con ancora più azione, avventura e ovviamente un bel po ‘di romanticismo, sarà una stagione fantastica. I fan la adoreranno!”.

Le riprese della seconda stagione avrebbero dovuto prendere il via lo scorso settembre a Dublino, ma sono state successivamente posticipate a causa della pandemia globale. Il debutto dei nuovi episodi di Miss Scarlet And The Duke è previsto nel corso del 2022 su PBS negli Stati Uniti, e successivamente su Rai 4 nel nostro Paese.