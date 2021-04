lutto-per-il-panettiere-albese-livio-bona

La città di Alba, in particolare al “Divin Maestro” e “San Cassiano”, si è stretta nel dolore per la prematura scomparsa di Livio Bona. Panettiere di professione (titolare della panetteria in corso Piave) a soli 54 anni si è spento, oggi, all’ospedale di Verduno a causa del Covid-19. I funerali si svolgeranno martedì 13 aprile, alle 10, nella parrocchia di San Cassiano ad Alba.

Condoglianze ai famigliari dalla redazione di Ideawebtv.