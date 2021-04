Spread the love











Lilli Gruber dopo aver rimproverato aspramente Maria Elena Boschi per aver baciato il fidanzato abbassandosi la mascherina è stata beccata nella medesima situazione. Ecco come si è giustificata. Lilli Gruber beccata a spasso per Roma senza mascherina. La giornalista è stata fotografata in compagnia del marito mentre appena scesi dalla bicicletta si scambiano un bacio abbassando […]

L’articolo Lilli Gruber, sorpresa senza mascherina. Ma ha la risposta pronta proviene da Leggilo.org.

