Le novità beauty di aprile che arredano il bagno

C’è odore di frutti proibiti, sfumature vibranti e visioni olfattive che strizzano l’occhio all’edonismo. E ci sono anche il colore rosa, tanto rosa in tutta la sua ampia palette cromatica, formule skincare dalle performance altissime e oggetti di puro design. Aprile è il mese in cui la primavera si esprime al massimo delle sue potenzialità, con la brezza frizzante e la voglia di colorare il viso e profumare di buono. Nella gallery abbiamo selezionato i 20 prodotti di bellezza che proprio non potete farvi mancare nel beauty case e che, per altro, arredano il bagno in maniera esemplare. Partendo proprio da Marvis, re dell’igiene orale, che insieme al designer Giulio Iacchetti ha ideato un nuovo oggetto iconico. Si tratta di un holder, coloratissimo e giocoso, per dentifricio. La sua funzione? Allargare la base di appoggio del tubetto così da renderlo self-standing. E ci sono tante fragranze che non stanno più nella pelle di esprimersi al meglio nella loro ora d’aria.

Partendo da PEAR INC., al profumo rinvigorente di pera, della saga olfattiva Juliette Has a Gun ideata da Romano Ricci. «Ho sognato il ritorno delle calde giornate di sole e del mio frutto preferito. Quando ero bambino, ricordo che venivo rapito dalla sua forma intrigante, diversa da tutti gli altri frutti nella fruttiera, prima di assaporarne i suoi spicchi succosi e freschi, uno dopo l’altro. In profumeria rimane un ingrediente raro, gli ho conferito un tocco gourmand, muschiato e fruttato, impreziosito da ambroxan, come promessa di un’estate bellissima».

Anche Mango ha lanciato una nuova linea di fragranze, per lui e per lei, composta da 12 diversi profumi che evocano il Mediterraneo. L’image director Jan Rivera li ha associati al carattere del brand e alla cultura del vivere rilassato. Lato make-up, invece evviva il total pink, dalla Divine Rose II Collection di Pat McGrath al nuovo Rouge De Beauté Brillant di Gucci Beauty. «Se siete tristi, indossate il rossetto e attaccate», era solita dire Coco Chanel ricordando che il sorriso è vita. E la nuova collezione della Maison, Rouge Coco Bloom, è energia e ode al colore allo stato puro.

Lily Rose Deep è la testimonial di Rouge Coco Bloom

E poi un inno alla skincare, che si fa leggera per accogliere il caldo e le belle giornate. Tra le novità da provare segnatevi Noble Panacea, dal senso della sostenibilità innato sigillato nell’efficacia delle sue formule che hanno a cuore il mantenimento della pelle giovane. E ancora Aeqium, Skin Perfusion e molto altro. Tutto da sfoggiare, “studiare” e provare nel mese che sa di rinascita.