isola-dei-famosi:-cerioli-cotto-della-isoardi?

A Playa Esperanza le tre fantastiche naufraghe eliminate, Mireyea, Elisa e Vera si godono la loro esperienza. Tra una chiacchiera e l’altra la Stabile ha rivelato che secondo lei Andrea Cerioli si era invaghito di Elisa. Ma scopriamo nel dettaglio cosa ha detto l’ex pupa e come ha reagito la Isoardi.

Su Playa Esperanza continua la fantastica esperienza delle tre naufraghe eliminate. Mireyea, Elisa e Vera si stanno trovando molto bene insieme, collaborano e si aiutano a vicenda, per riuscire a portare avanti il loro percorso nel reality.

Recentemente, durante una chiacchierata tra la Isoardi e la Stabile, quest’ultima ha lanciato un importante scoop. Secondo l’ex pupa infatti Andrea Cerioli, si sarebbe invaghito di Elisa.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più su questa interessante news.

Durante un momento di confidenze tra Elisa e Miryea, l’ex pupa ha rivelato di aver notato un interesse particolare di Andrea Cerioli nei confronti della Isoardi; ecco cosa ha rivelato la Stabile:

“Secondo me Andrea era un po’ invaghito di te , sì era invaghito. Perché vedevo che ti seguiva un po’. Secondo me c’è un certo feeling . Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”.

Miryea è quindi convinta che l’ex protagonista di Uomini e Donne si sia preso una bella cotta per l’affascinante conduttrice. La Isoardi però ha voluto immediatamente frenare l’entusiasmo dell’ex pupa:

“No dai. Lui mi faceva ridere, è simpatico, è bolognese, però no, ci mancherebbe, potrebbe essere mio figlio. Lui è molto simpatico, ma io sono nella fase in cui mi piacciono quelli grandi e lui davvero potrebbe essere un figlio per me“,