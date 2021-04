Isola dei famosi, bomba su Elisa Isoardi, appena rientrerà …

Spread the love











Una delle concorrenti più importanti di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021 è stata sicuramente lei, ovvero l’ ex conduttrice de La Prova del cuoco. Stiamo parlando di Elisa Isoardi, la quale purtroppo è stata eliminata, dopo aver perso il televoto flash con Andrea Cerioli. Ad ogni modo, la naufraga ha ha accettato di rimanere ancora in gioco e adesso sta vivendo nell’Isola attigua, insieme alle altre due naufraghe, precedentemente eliminate.

Isola dei famosi 2021, le motivazioni che hanno spinto Elisa Isoardi a partecipare

In molti si sono chiesti il perché la conduttrice abbia accettato di partecipare all’Isola dei famosi. Poco prima di partire per questa nuova esperienza, è stata la stessa conduttrice a svelare le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare a questo reality. “Reset e voglia di cambiare”, sarebbero state queste le parole riferite da Elisa motivando la sua scelta. In realtà potrebbe anche essere che Elisa abbia accettato di partecipare al reality nella speranza di poter lavorare poi in Mediaset o comunque di tornare al suo lavoro da conduttrice. Potremmo in qualche modo paragonare la sua situazione a quella di Simona Ventura che qualche anno fa ha deciso di rimettersi in gioco e partecipare all’Isola dei famosi, nella speranza di poter tornare a lavorare ed effettivamente così è stato.

La Isoardi al posto di Federica Panicucci?

Adesso proprio in queste ultime ore sembra che sia stata lanciata una vera e propria bomba da Alberto Dandolo, il quale su Oggi ha svelato che Elisa Isoardi potrebbe realmente prendere addirittura il posto di una famosa conduttrice che da diversi anni è al timone di una trasmissione importante che va in onda su Canale 5 ogni mattina. Stiamo parlando di Federica Panicucci. “Elisa Isoardi ruberà il posto a Federica Panicucci? Grandi manovre in quel del Biscione! Ai piani alti di Mediaset si sussurra infatti che Elisa Isoardi, attualmente in gara a L’ Isola dei famosi, occuperà al suo rientro un ruolo di primo piano sulla rete ammiraglia. Potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin -off di Mattino Cinque durante il weekend con l’obiettivo di prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione televisiva. Federica avvisata mezza salvata!”. Sarebbe stata questa l’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo, il quale sembra essere più che convinto del fatto che la conduttrice potrebbe fare bene il suo lavoro.

L’indiscrezione di Davide Maggio

Ad ogni modo in queste ore sembra essersi diffusa anche un’altra indiscrezione, ovvero quella lanciata da Davide Maggio, il quale sostiene che Elisa potrebbe addirittura rubare la scena a Barbara D’Urso. Si parlerebbe infatti di una possibilità per la Isoardi di approdare a Domenica Live. “Per Elisa Isoardi ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5. Niente di definito e definitivo, sia chiaro, ma per la prossima stagione l’ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio. Sì in quello che per anni è stato il regno incontrastato di Barbara D’Urso”. Queste le parole di Davide Maggio che in qualche modo hanno stranito e lasciato tanti dubbi. Semplici ipotesi o indiscrezioni?

