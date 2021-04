il-pranzo-della-domenica-su-radio-deejay:-riciclare-la-pasqua

Nell’ultima puntata di Il pranzo della domenica, la rubrica dedicata alla cucina ospite del programma DeeNotte condotto da Gianluca e Nicola Vitiello ogni venerdì sera su Radio Deejay, abbiamo parlato di ricicli super gourmand e golosi, con i dolci pasquali. Già perché la Pasqua vuol dire anche Colombe e Uova di cioccolato in eccesso: lo sapete che si possono utilizzare per creare qualcosa di delizioso?

Qualche suggestione

La prima idea viene dal numero di aprile de La Cucina Italiana: la millefoglie fatta con fette di colomba pressate tra due fogli di carta forno con un mattarello. Il risultato saranno delle cialde croccanti da farcire come più vi piace. Con una crema a base di formaggio spalmabile fresco al esempio, zucchero a velo e fragole, oppure con la classica crema pasticciera come vuole la tradizione di Pasqua.

Se si tratta di uova al cioccolato le idee sono davvero tantissime: qui ve ne suggeriamo alcune davvero golose.

Un’idea davvero facile da realizzare, di cui ho parlato nel programma, è la mousse ai due cioccolati: sciogliete a bagnomaria o nel microonde, separatamente, due tipi di cioccolato (bianco e fondente ad esempio). Unite, quando il cioccolato sarà tiepido (per 100 g di cioccolato), 250 g di panna montata. mescolate delicatamente, quindi riempite dei bicchierini alternando strati dei due cioccolati. Fate riposare in frigo per 2 ore e servite.

Sempre sul tema del riciclo e della sostenibilità continuiamo poi a parlare, consigliando un classico: il libro del grande chef Massimo Bottura Il pane è oro – Bread is gold (Phaidon-L’ippocampo), in cui si racconta l’esperienza dei suoi Refettori Francescani (il progetto di charity con le mense solidali di Food for Soul) e soprattutto l’etica del non buttare via nulla in cucina. Le 150 ricette ricette partono infatti da ingredienti umili come del pane raffermo per realizzare piatti meravigliosi.

Un’altra lettura per chi volesse approfondire il tema degli scarti è Il libro delle bucce (Gribaudo) di Lisa Casali: la conduttrice e blogger racconta con tante semplici ricette come usare il 100% di frutta e verdura, ridurre gli sprechi e aumentare il benessere di tutta la famiglia.

Il prossimo appuntamento con La Cucina Italiana e Deenotte è per venerdì 16 aprile dalle 22 su Radio Deejay: potete collegarvi via radio, Tv, computer e cellulare, basta scaricare l’app. E se ancora dormite o vi siete persi la puntata niente paura: la potete scaricare qui e ci sono anche podcast e playlist. Buona domenica!