Giardinaggio: il kit degli essenziali (e anche qualcosa in più)

Che sia un giardino, terrazzo, balconcino, o una semplice Aspidistra, Monstera o altra pianta da interno posizionata nel nostro salotto, poco importa: la passione per il verde non conosce confini.



Così, abbiamo pensato a una lista degli essenziali da avere nel nostro kit da giardinaggio, e poi, prendendoci la mano, abbiamo aggiunto anche qualche superfluo.

Da che parte iniziare? Dagli attrezzi base. Ovvero cesoia, zappetta e rastrello, ideali per smuovere la terra, togliere le radici e potare i rami delle nostre piantine. Importantissimi, i guanti. Ce ne sono di tutti i modelli, colorati, allegri o più seriosi in tinte unite. A voi la scelta. Aggiungiamo anche un grembiule e un paio di scarpe facili, comode e soprattutto lavabili et voilà, sarete pronte per le vostre ore “green”.

Set 3 attrezzi da giardinaggio Jolie, Westwing Now

E poi? Abbiamo inserito anche qualche chicca divertente, come questo set per archiviare, raccogliere e catalogare i semi del nostro giardino. Pratico e funny, ci permetterà di avere sotto controllo tutte le nostre piante preferite.

Kit per raccogliere e catalogare i semi delle nostre piante preferite, Kikkerland





IL FASCINO DELLA BOTANICA

E se le piante sono una delle vostre passioni, allora consigliamo anche questo libro di Taschen. Si chiama Florilegium e l’autore è Basilius Besler. All’interno, 367 schede illustrative per raccontare i fiori dei giardini di Eichstätt, in Baviera,

Il libro “Florilegium”, edito da Taschen

Tutti i disegni sono organizzati per stagione e mostrano oltre 340 piante appartenenti a un totale di 90 famiglie. Per veri amanti della botanica.

L’interno del libro “Florilegium”, edito da Taschen

TANTE ALTRE IDEE A TEMA GARDENING



Le trovate nella la gallery in alto. Scorrete le immagini per scoprire il nostro kit completo da giardinaggio, e molto di più!