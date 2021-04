Filippa Lagerback devastata dai dolori lancinanti, il suo racconto è da brividi

Spread the love











Filippa Lagerback è una delle presenze fisse di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che vede la speciale partecipazione anche di Luciana Littizzetto. Il programma va in onda tutte le domeniche sera ed ogni puntata è sempre un grande successo, nonostante prima andasse andasse in onda su Rai 1, poi declassato su Rai 2 e poi finito su Rai 3.

Filippa Lagerback, presenza fissa a Che tempo che fa di Fabio Fazio

Filippa, la moglie di Daniele Bossari è sempre presente in ogni puntata e si mostra al suo pubblico sempre molto sorridente e felice. Purtroppo sembra che nel corso di una recente puntata, dietro i sorrisi di Filippi, la donna abbia nascosto un grande dolore. Di cosa si tratta?

Il dolore lancinante che la moglie di Bossari fa fatica a nascondere

Da sempre molto discreta, sempre lontana dal gossip e dal pettegolezzo, Filippa si è sempre mostrata molto sorridente al suo pubblico. Ad ogni modo, come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che ultimamente abbia dovuto fare i conti con un problema molto grave alla schiena che le ha causato delle fitte molto dolorose ed in alcuni casi anche ingestibili e insopportabili. Di questo nel ha parlato proprio la stessa Filippa, la quale si è concessa un’intervista piuttosto interessante, rilasciata al settimanale Tv Mia. “Pochi sanno che da sempre soffro di dolori lancinanti che non mi danno pace. Fin da ragazzina soffro di dolori alla schiena“.

Poi la moglie del noto conduttore Bossari sembra aver raccontato di quando un fisioterapista, dopo un’accurata visita le ha detto che questo dolore così insopportabile è causato dalla gamba destra, che è più lunga dell’altra e questo non fa altro che crearle dei dolori insopportabili. La stessa ha confessato di aver imparato a conviverci poi e che adesso, a distanza di tempo è sicuramente più tranquilla. “Mi tengo la mia gamba più corta dell’altra ed il mio mal di schiena. Anche se in tv a volte soffro, sono irrigidita”.

Oggi una nuova puntata di Che tempo che fa, le anticipazioni

Questa sera, domenica 11 aprile, torna Che tempo che fa, con una nuova puntata. Tanti gli ospiti presenti in studio, come Noemi, la famosa cantante reduce da un’esperienza al Festival di Sanremo e poi ancora il brasiliano Pelè. Se vi capiterà di vedere in alcune occasioni Filippa piuttosto cupa, saprete sicuramente il motivo.

