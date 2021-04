dazn-down,-bloccato-il-servizio-in-streaming:-dopo-inter-cagliari,-problemi-anche-con-verona-lazio.-“dipende-da-partner-esterno”

La piattaforma di Dazn è in down: dopo Inter e Cagliari, in campo alle 12.30 (vittoria per 1 a 0 dei nerazzurri), tantissimi telespettatori denunciano di non riuscire a vedere anche Verona-Lazio, altra partita valida per la 30esima giornata di Serie A. Il servizio in streaming è bloccato e per molti utenti non è possibile né vedere le partite in diretta né guardare i video presenti in archivio. Il messaggio che appare su Dazn recita: “Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti”.

“Siamo molto dispiaciuti di quando accaduto nel corso della visione della partita Inter Cagliari. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di Dazn informazioni tempestive e collaborazione immediata”, si legge in una nota ufficiale di Dazn. “Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità”, aggiunge Dazn.

Sul web gli utenti continuano a lamentare difficoltà nella ricezione del segnale e protestano: “Mi raccomando, se l’anno prossimo fate così c’è da spararsi”. “Mi sa che ci divertiremo a seguire le partite via radio“, si legge in due commenti su Twitter. Il riferimento è al fatto che Dazn ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le partite della Serie A per i prossimi tre anni. Una rivoluzione: il pallone che passa dalla televisione satellitare allo streaming internet. Adesso la vera sfida di Dazn è garantire che la Serie A si veda bene: niente connessioni al rallentatore, immagini a scatti, gol che arrivano in differita.