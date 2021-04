Anticipazione Uomini e Donne | È guerra tra le poltrone: “Cosa ne può sapere..”

La corteggiatrice in esterna con due nuovi corteggiatori fa imbestialire Alessio. Continua il tira e molla di Giacomo con Martina e Carolina.

Samantha tronista Uomini e Donne

Nuovo spazio per la tronista Samantha Curcio, che nella puntata di oggi 8 aprile si dice già che andrà in esterna con un nuovo corteggiatore, Bohgan l’ex tentatore di Temptation Island.

Questa nuova uscita ha mandato Alessio su tutte le furie. Ma la Curcio ha subito spento l’ebollizione del suo corteggiatore con un messaggio perentorio: “Che cosa ne può sapere una persona abituata a bere coca cola del sapere dell’acqua?“.

Alessio continua l’attacco a Samantha, che intanto va in esterna con Giulio. Alessio si reputa soddisfatto di questo, ma Samantha non è d’accordo.

Il triangolo di Giacomo

Giacomo Czenry intanto nella puntata di ieri ha preso le distanze da Carolina Ronca per decidere cosi di non portarla in esterna. A quel punto però vi sarà la reazione della bionda corteggiatrice che non si capacita dell’interesse dimostrato per lei precedentemente da Giacomo. Il Tronista ligure è certamente uno dei più amati e le due corteggiatrici da tempo se lo stanno contendendo.

Giacomo sembrerebbe comunque che in via di conclusione della puntata abbia poi ripreso Carolina tra le sue grazie, tanto che alla fine i due faranno un ballo.Questo avrebbe portato l’altra corteggiatrice, Martina, a lasciare lo studio in lacrime, per una scelta che Giacomo avrebbe fatto in precedenza di non ballare con lei dopo una lite.

Il tronista decide cosi di seguire Martina fuori dallo studio, riaccendendo il malumore di Carolina.

Massimiliano e la scelta

Intanto molto vicino alla scelta sembrerebbe invece Massimiliano, altro bel tronista del trono classico, che è conteso dalla nuova entrata Federica, ginnasta romana di diciannove anni e da Eugenia, che già da tempo corteggia il terzo tronista.

Giacomo e Massimiliano i tronisti di Uomini e Donne

Eugenia però già precedentemente non aveva accettato la troppa “audacia” di Federica nel parlare di lei:

“Non credo che tu sia nelle condizioni di dare giudizi sulla mia persona, sulla mia vita. Seconda cosa: se io so esternare a parole come mi sento non vuol dire che io non abbia emozioni. Dici che sono troppo razionale a 20 anni? Puoi dare un giudizio sul mio comportamento, ma sulla mia persona non dire una parola perché, ti giuro, mi alzo e non so cosa viene fuori. Hai detto a che 20 anni non posso essere razionale, ma tu cosa ne sai? Maleducata. Se non avessi parlato di me e di lei di cosa avresti parlato? Sei noiosa, non mi interessa quello che dici. Io non ho bisogno di parlare delle altre, ho qualcosa di mio di portare.