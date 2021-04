Alessia Marcuzzi, Dagospia lancia una bomba, non vuole lavorare con Enrico Papi e rifiuta la conduzione di Scherzi a parte, cosa è accaduto tra i due

Spread the love











Alessia Marcuzzi, bravissima e simpaticissima presentatrice, attualmente, è impegnata nella conduzione de Le Iene al fianco di Nicola Savino con il quale forma una coppia strepitosa che diverte tanto. Quest’anno non le è stata affidata la conduzione de L’isola dei famosi che, invece, vede al timone Ilary Blasi che per quanto piaccia abbastanza, è anche un po’ criticata perché, a detta di qualcuno è un po’ troppo dura. Infatti, Ilary Blasi, oltre a bacchettare i concorrenti con frasi molto severe del tipo “siete i peggiori naufraghi di tutte le edizioni”, ha avuto da ridire a muso duro, anche contro l’inviato Massimiliano Rosolino che, secondo il parere della moglie di Totti è troppo diplomatico e prende poco posizione.

Probabilmente, ad Alessia Marcuzzi verrà affidata, anche quest’anno, la conduzione di Temptation Island il fortunatissimo programma di Maria De Filippi ma non è ancora sicuro perchè in tanti vorrebbero vedere di nuovo Filippo Bisciglia che piace tanto.

Alessia Marcuzzi rifiuta la conduzione di “Scherzi a parte”

Dagospia, come fa spesso, ha lanciato un’altra delle sue bombe quando ha rivelato che Alessia Marcuzzi avrebbe rifiutato la conduzione di Scherzi a parte, la trasmissione fortunatissima che va in onda sulle reti Mediaset da tantissimi anni e che ha una formula che piace a tutti.

Sempre Dagospia ha fatto sapere che la produzione aveva pensato ad una conduzione a due: Alessia Marcuzzi e Enrico Papi e questo è stato rivelato nella rubrica A lume di Candela ma che la Marcuzzi avrebbe detto “No, grazie”.

Perché Alessia Marcuzzi ha rifiutato di condurre Scherzi a parte insieme a Enrico Papi

Sempre secondo Dagospia, Alessia Marcuzzi avrebbe detto di non quando ha saputo che l’altro nome era quello di Enrico Papi.

A far dire di no ad Alessia Marcuzzi sarebbe stato il suo manager, Beppe Caschetto.

Dagopsia ha rivelato che il no sarebbe stato detto: “ … complice la presenza nella trasmissione di Enrico Papi. Papi era assistito dalla Itc2000, nonostante gli accordi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi accettando in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la rottura”.

A questo punto ci si chiede se Enrico Papi, che pare invece abbia tranquillamente accettato, sarà affiancato da qualcun altro o se condurrà da solo e quest’ultima sembra l’ipotesi più accreditata.

