al-bano-decide-di-rivelare-che-lui-il-vaccino-…

Spread the love











Albano, nonostante sia un ultrasettantenne, è ancora sulla cresta dell’onda con i suoi amori, con la sua famiglie e anche con la sua salute perché, tranne qualche acciacco già ben risolto, ora è in perfetta forma e dalla sua Cellino San Marco che regala gli odori e i profumi della Puglia più genuina sta vivendo nell’ultimo periodo poco incline a spostarsi sia per le restrizioni imposte dal governo sia per il timore di questo virus che ci sta piano piano abbandonando grazie alla campagna vaccinale, ma a gran fatica.

Albano ha fatto il vaccino e rivela tutti i particolari

Albano, dopo un’iniziale titubanza da lui esternata in varie trasmissioni televisive, ora si è sottoposto al vaccino.

Tempo fa avevano fatto discutere alcune sue ospitate, sia quella a Porta a Porta da Bruno Vespa che quella da Paolo Del Debbio , “Diritto e rovescio”, su Retequattro dove Albano aveva detto di essere poco incline a volersi fare il vaccino perchè tante erano le voci sulla poca sperimentazione fatta e, dunque, lui temeva le possibili conseguenze.

Ma qualche giorno fa, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Voi ha rivelato di avere fatto il vaccino e ha detto: “Mi sono vaccinato il 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta”.

Invece, sul vaccino AstraZeneca ha dichiarato: “Le decisioni del governo hanno un senso logico … Riguardo al blocco di AstraZeneca, penso che in un periodo da terza guerra mondiale come questo, le decisioni del governo hanno un senso logico e vanno rispettate”.

Albano e la sua vita privata

Domenica scorsa Mara Venier si è collegata con la tenuta di Cellino San Marco ma non con Albano bensì con Romina Power e i suoi figli: Cristel, Romina Junior e Yari.

Di Al Bano, però, non c’era traccia. E’ risaputo che i rapporti tra le due famiglie non siano idilliaci e se Albano, in più occasioni, ha provato a far andare d’accordo Loredana con Romina, tuti i tentativi sono stati vani anche perchè pare che un po’ di forza e di resistenza la facciano anche i figli di Romina che, da sempre, spalleggiano la mamma e contrastano il legame di Albano con Loredana Lecciso tanto che l’estate scorsa, per un po’ di tempo, si parlò anche di un probabile matrimonio tra Albano e Loredana ma poi non se ne è fatto più nulla.

Albano, dalla sua, ha dichiarato a proposito del rapporto con Loredana: “Va tutto molto bene, non mi lamento”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...