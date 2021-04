umbria,-un-albergo-diffuso-in-un-antico-borgo-medievale

Un albergo diffuso arroccato nell’antico borgo medievale di Scheggino, nella Valnerina. Nel cuore del polmone verde d’Italia in quello che in passato era conosciuto come Schiaginum, si trovano le dodici stanze e i sedici appartamenti di Torre del Nera, incastonati nel borgo e fusi con le case dei suoi abitanti. Edificato intorno al XII secolo come avamposto e centro strategico e economico nei pressi del Ducato di Spoleto, il nucleo abitato del borgo “Capo la terra” si è sviluppato attorno alla rocca ed è protetto da mura in pietra che raccontano la storia del posto, circondato dalla bellezza di una natura ancora selvatica.

L’albergo diffuso Torre del Nera si sviluppa tra vicoli acciottolati e case in pietra. Il corpo centrale dell’albergo è composto da 12 camere fiabesche che dominano la collina. L’atmosfera è luminosa: il mix di pietra, legno e cotto compone uno scenario romantico nelle dieci Deluxe room e conferisce un’atmosfera ancora più intima alle due Comfort room. Le camere hanno tutte una vista panoramica sulle colline circostanti e sono una diversa dall‘altra, con pareti decorate a mano, ceramiche e antichi bauli che rimandano alla tradizione dell’accoglienza tipica del territorio, senza rinunciare al comfort contemporaneo.

Gli appartamenti si nascondono tra i vicoli lastricati del borgo, con accesso al corpo centrale dell’albergo Torre del Nera per usufruire dei trattamenti Spa e del ristorante. In tutto, sono disponibili 16 case, ciascuna delle quali riporta il nome degli abitanti originari del borgo di Scheggino e lo stemma di famiglia. A disposizione degli ospiti dell’albergo ci sono bilocali e trilocali, ognuno dei quali mantiene vivo lo spirito medievale del borgo anche grazie alla scelta dei materiali, come i soffitti alti ricoperti da travi in legno, senza rinunciare a un tocco di design contemporaneo.

Per completare l’esperienza, all’albergo diffuso Torre del Nera offre una Spa perfetta per rilassarsi dopo una giornata di passeggiate nella natura. Sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e piscine calde, il tutto protetto da vetrate che affacciano sulle colline circostanti.