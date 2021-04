Spread the love











Alessia Cammarota parla per la prima volta della perdita del bambino che aspettava dal marito Aldo Palmieri. Ecco cosa ha raccontato sui social. Alessia Cammarota parla per la prima volta del difficile momento che sta attraversando. Lei e il marito avevano annunciato sui social di essere in attesa del terzo figlio. Qualche settimana dopo però […]

L’articolo UeD, Alessia Cammarota, la richiesta dopo l’aborto: “Vi prego, basta” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...