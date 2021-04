the-resident-in-streaming:-dove-vedere-la-serie

The Resident in streaming su Star di Disney+

The Resident non è tra i titoli che arrivano su Star in concomitanza con la data di debutto della piattaforma. Il brand intrattenimento generale all’interno della piattaforma streaming di Disney+ si accende in Italia dal 23 febbraio 2021. Con l’arrivo di Star, gli appassionati di serie tv hanno accesso ad alcuni titoli cult della serialità televisiva come Grey’s Anatomy, 24, Buffy l’ammazzavampiri, X-Files, Lost e I Griffin. Ci sono poi titoli che vengono aggiunti di settimana in settimana. È il caso di The Resident, in streaming con le stagioni 1-3 dal 19 marzo 2021. Ora le prime tre stagioni della serie sono nel catalogo di Star: cliccando sul link trovi l’elenco aggiornato.

Quindi The Resident in streaming su Disney+ non è presente con la serie completa ma con le prime tre stagioni. La quarta inizia negli Stati Uniti in prima visione su Fox il 12 gennaio 2021. Nel nostro Paese The Resident 4 esce su Fox, canale a pagamento di Sky, dal 10 febbraio 2021.

Le stagioni dalla prima alla terza, invece, sono disponibili su Star. Questo significa che su Disney+ (che include Star) ci sono i 14 episodi della prima stagione, i 23 della seconda e i 20 della terza.

The Resident dove vederlo in italiano

Una scena di The Resident 3 stagione. Credits: Fox e Disney Plus/Star

La storia di The Resident in streaming in italiano vede diverse tappe. Adesso è su Star di Disney+. La prima stagione approda su Rai 1, per la prima volta in chiaro dal 25 giugno 2019. Come spesso accade per i titoli che vanno sul primo canale della tv nazionale, The Resident viene caricato anche su RaiPlay in concomitanza con la messa in onda su Rai 1. Attualmente dove vedere The Resident in streaming in italiano, dunque? Anche su RaiPlay? No: per evitare confusione, è meglio ribadire che la serie con le stagioni 1-3 è disponibile in streaming (legalmente) solo su Star di Disney+ dal 19 marzo 2021.