The Falcon and The Winter Soldier, quarto episodio: tra verità e finzione

The Falcon and The Winter Soldier episodio 4, trama

Sam Wilson e Bucky Barnes sono tornati su Disney+: l’episodio 4 (intitolata “Il mondo intero ci guarda”) di The Falcon and The Winter Soldier, la serie televisiva che fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è disponibile. Una puntata ricca di colpi di scena in cui sono stati rivelati ulteriori dettagli sui personaggi. Andiamo a scoprire la trama, il finale e tutti i segreti.

ATTENZIONE: quello che segue è la spiegazione integrale del finale della quarta puntata della prima stagione di The Falcon and The Winter Soldier e include grossi spoiler su tutto quello che succede.

L’episodio si apre con un flashback: sei anni prima, nel Wakanda, Ayo aveva aiutato Bucky a eliminare la programmazione del Soldato d’Inverno. Il secondo in comando del gruppo “Dora Milaje” – nel presente – incontra nuovamente Bucky e gli ordina di consegnare Zemo entro 8 ore. Il team, successivamente, si introduce in un centro di accoglienza, in cui scopre i dettagli sul funerale di Donya Madami (donna che ha cresciuto Karli).

John Walker (il nuovo Captain America) e Hoskins, per cercare di acciuffare Zemo e Karli, raggiungono i due Vendicatori. Sam decide di parlare con il leader dei Flag-Smashers da solo, ma – quando si intravede una fiducia reciproca – Walker e gli altri si introducono nella struttura, facendo fuggire la ragazza. Zemo distrugge tutte le fiale che contengono il siero del Supersoldato, ma John Walker riesce a nasconderne una.

Il finale

Karli incontra nuovamente Sam, ma John Walker e il suo alleato interferiscono. I due nuovi “eroi” attaccano i Flag-Smashers, innescando un violento scontro. Durante il combattimento, Karli colpisce Hoskins e, a quanto pare, lo uccide (anche se manca la certezza assoluta).

Erin Kellyman è Karli Morgenthau in The Falcon And The Winter Soldier. Credits: The Walt Disney Company e Marvel Studios.

Walker, infuriato, inizia a inseguire il leader del gruppo e un altro “rivoluzionario”. I protagonisti della serie scoprono che il nuovo Cap è diventato un Supersoldato. La puntata si chiude con un’immagine agghiacciante. Il sostituto di Captain America raggiunge un membro dei Flag-Smashers e, colpendolo ripetutamente con lo scudo, lo uccide, mentre i passanti riprendono la scena con i propri smartphone. Lo scudo – precedentemente simbolo della giustizia – è stato macchiato con il sangue.

The Falcon and The Winter Soldier, il Wakanda nell’episodio 4

Durante i primi minuti dell’episodio 4 di The Falcon and The Winter Soldier viene mostrato il meraviglioso Regno di Wakanda. Questo luogo fittizio dei fumetti è stato introdotto sul grande schermo nel film Captain America: Civil War ed è l’ambientazione principale del film Black Panther. Il Wakanda (nei fumetti, film e serie TV Marvel) è una tra le nazioni più ricche e tecnologicamente avanzate della Terra.

Chi è Battlestar

Hoskins, l’alleato e amico di John Walker, si autodefinisce Battlestar. Di chi si tratta? Nei fumetti, Lemar Hoskins conosce Walker durante la sua permanenza nell’esercito. Successivamente, il personaggio è stato sottoposto al programma di potenziamento fisico del Power Broker, ottenendo alcune abilità speciali. Durante la collaborazione con John Walker, Battlestar ha utilizzato uno scudo triangolare in adamantio.

Alla fine della puntata Hoskins è stato colpito: riuscirà a sopravvivere? Considerando che Power Broker è stato citato nel precedente episodio – e che potrebbe apparire in seguito – non si esclude che Battlestar possa essere curato e “potenziato” grazie a uno specifico trattamento.