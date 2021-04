“sommariva-si-vaccina”:-il-video-promo-del-nuovo-centro-vaccinale-a-sommariva-del-bosco

Spread the love

Oggi pomeriggio il vice-sindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia (insieme ai sindaci Giovanni Pautasso di Sanfrè e Franco Olocco di Ceresole d’Alba, con il dott. Armando Vanni), con un video realizzato dal canale YouTube ufficiale del Comune hanno presentato (in anteprima) il nuovo centro vaccinale sommarivese anti-Covid, allestito alla palestra dell’istituto comprensivo “Giovanni Arpino” in via Giansana.