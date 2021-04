sformatini-di-cardi

Ingredienti

500 g latte

400 g cardi

150 g carote pulite

150 g sedano rapa pulito

30 g foglioline di bieta

3 uova

limone

burro

farina 00

sale

pepe

Durata: 1 h 30 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

Mondate i cardi, ottenendone circa 300 g; tagliateli a lamelle e immergeteli via via in una ciotola con acqua acidulata con il succo di 1/2 limone.

Scolateli, tamponateli con carta da cucina e infarinateli leggermente.

Lessate i cardi in una casseruola con il latte e 500 g di acqua per circa 30 minuti.

Scolateli con un mestolo forato e conservate il liquido di cottura.

Raccogliete i cardi in una ciotola, unite 50 g del loro liquido di cottura, le uova sbattute, un pizzico di sale e una macinata di pepe, quindi frullate tutto.

Dividete il composto in 4 stampini usa e getta da budino, precedentemente imburrati, e cuocete in forno, a bagnomaria, a 160 °C, per circa 30 minuti.

Condite le foglioline di bieta con un pizzico di sale. Sfornate gli sformatini, liberateli dagli stampi e serviteli con le carote e il sedano rapa tagliati a listerelle, completando con le foglioline di bieta.