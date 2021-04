salve-di-cannone-in-tutto-il-regno-unito-per-onorare-il-principe-filippo

LONDRA – Salve di cannone in tutto il Regno Unito e nei territori d’oltremare per l’ultimo saluto al principe consorte Filippo, scomparso ieri all’età di 99 anni.

Il ministero della Difesa, citato dalla Bbc, ha annunciato che 41 colpi al minuto saranno esplosi per alcuni minuti dal castello di Cardiff, dal castello di Edimburgo, da quello di Hillsborough a Belfast, dalla Rocca di Gibilterra, dalla Torre di Londra e dalla caserma di Woolwich Barracks a Londra, dalle basi navali di Devonport e di Portsmouth e da varie navi da guerra in mare, tra cui la Diamond e la Montrose, in onore del duca, che ha servito come ufficiale di Marina durante la Seconda guerra mondiale e ha ricoperto la carica di Lord High Admiral.

Nei prossimi giorni le tv e i canali on line trasmetteranno le cerimonie funebri che saranno a porte chiuse, nel rispetto delle norme anti-Covid e le autorità hanno diffuso appelli ai cittadini a seguirle da casa.Il funerale dovrebbe tenersi sabato a Windsor alla presenza di 30 persone, come previsto dalle regole anti-Covid. Alle esequie dovrebbe partecipare il nipote, principe Harry, che si è trasferito negli Stati Uniti rinunciando ai suoi titoli: resterebbe invece a Los Angeles la moglie, Meghan Markle, incinta del secondo figlio.

Il tributo commosso dei quattro figli in tv

I quattro figli del principe Filippo hanno ricordato con commozione il padre, morto ieri all’età di 99 anni, in altrettante interviste trasmesse dalla Bbc in cui hanno anche riflettuto sul loro rapporto col duca di Edimburgo. Il primogenito Carlo è stato il primo ad apparire in tv. “Era molto bravo a mostrarti come fare le cose, dare istruzioni in diversi campi”, ha detto Carlo, che col padre ha avuto sempre un rapporto teso. “La sua energia era sorprendente”, ha continuato l’erede al trono, “nel sostenere mia madre e nel farlo per così tanto tempo; quello che ha fatto si è rivelato un risultato incredibile”. Il prince Andrea, dal canto suo, ha sottolineato quello che un po’ tutti oggi riconoscono a Filippo: aver provato a mantenere una parvenza di normalità nella vita della famiglia. “Come in ogni altra famiglia”, ha ricordato, “i genitori uscivano per lavoro il giorno ma la sera ci riunivamo, seduti sul divano e lui ci leggeva delle cose”. La principessa Anna ha ricordato l’umanità del padre: “Trattava tutti come individui e dava loro il rispetto che sentiva meritassero in quanto tali”. “Penso che lo ricorderò come se fosse sempre presente”, ha aggiunto, “come una persona con cui potevi essere in disaccordo, ma da cui potevi sempre andare quando avevi problemi sapendo che di avrebbe ascoltato e cercato di aiutare”. “Mio padre è sempre stato una grande fonte di sostegno, di incoraggiamento e una guida”, ha dichiarato infine il figlio minore, Edoardo, “lo ricorderò e ringrazierò per sempre”.

Il telegramma del Papa

“Rattristato nell’apprendere della morte di suo marito, il principe Filippo, duca di Edimburgo, Sua Santità Papa Francesco porge le più sentite condoglianze a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale, ricordando la devozione del principe Filippo al suo matrimonio e alla sua famiglia” e il suo impegno pubblico “per l’educazione e il progresso delle nuove generazioni”. E’ quanto si legge nel telegramma inviato, a nome di Papa Francesco, dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, alla Regina Elisabetta II. Il Papa “invoca le benedizioni del Signore di consolazione e pace”.

L’omaggio della Casa reale su Instagram

La Casa reale ha pubblicato sul suo profilo Instagram le parole che Elisabetta dedicò a suo marito nel 1997, in occasione dei 50 anni di matrimonio. “E’ stato la mia forza per tutti questi anni. Io, l’intera famiglia, questo Paese e molti altri hanno verso di lui un debito più grande di quello che lui oserebbe rivendicare”

Blinken esprime condoglianze per morte principe Filippo

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha espresso a nome del popolo statunitense le sue condoglianze alla famiglia reale inglese e al Regno Unito per la morte del principe. “Sua altezza reale incarnava un senso del dovere senza compromessi verso la patria, dal suo servizio durante la Seconda guerra mondiale ai suoi decenni al servizio del popolo britannico insieme alla regina Elisabetta II. Era un vero amico degli Stati Uniti. Onoriamo la sua memoria e ricorderemo la sua dedizione al dovere e all’amicizia per gli anni a venire”, recita una nota diffusa dal dipartimento di Stato.

Anche Xi Jinping invia condoglianze

Il presidente cinese, Xi Jinping, e la moglie, la first lady Peng Liyuan, hanno inviato un telegramma di cordoglio a Elisabetta II per la morte del marito, esprimendo “sincere condoglianze” alla regina e alla famiglia reale britannica. Lo riferisce l’agenzia di stampa cinese Xinhua in una breve nota.