“PERCHÉ TUTTI DEVONO ESSERCI ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE” – Raffaele Varvara

Il dottor in scienze infermieristiche Raffaele Varvara invita a partecipare alla manifestazione contro l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, disposto con decreto legge dal governo Draghi. L’appuntamento è per domenica 11 aprile a Roma in piazza del Popolo, alle ore 10. Ai microfoni di Byoblu24 Raffaele Varvara spiega perché deve partecipare a “questa gioiosa e terapeutica” manifestazione di piazza tutta la cittadinanza. Byoblu seguirà la manifestazione con le sue telecamere.