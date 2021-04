nel-giardino-“capovolto”-del-leon’s-place-hotel-di-roma

Un boutique hotel nel cuore della Capitale dipinto con i colori pastello che richiamano i tramonti infuocati del cielo di Roma. Il Leon’s Place Hotel fa parte della catena alberghiera Planetaria Hotels e nasce dal progetto di restauro dell’antico Palazzo Fabi Altini. Il risultato è un’architettura dal forte impatto estetico, in un connubio di dettagli classici e contaminazioni moderne. Gli ambienti sono informali e curati, con punte di colore che gli conferiscono una forte personalità e una atmosfera magica.

L’hotel si trova in una posizione strategica per visitare la città eterna: il Leon’s Place Hotel è a pochi passi da Via Veneto e dai meravigliosi giardini di Villa Borghese. La sua terrazza panoramica affaccia su via XX Settembre e da lì si può godere di una vista unica sui tetti di Roma.

Leon’s Place Rome

Uno degli ambienti più caratteristici dell’hotel è un giardino “dipinto a mano” arredato con i prodotti Pedrali. Un luogo visionario, perfetto per sorseggiare un drink durante le giornate estive o per una pausa caffè letteralmente sopra le nuvole. A metà tra una stazione spaziale paradisiaca e una tenuta nella Pampa Argentina, il giardino è racchiuso da mura con archi scolpiti all’interno dei quali trovano posto delle sedute a divanetto. Il pavimento è un cielo dipinto: in questo giardino capovolto, le nuvole rosa stanno sul pavimento, mentre le piante di arance e limoni sono sospese nell’aria.