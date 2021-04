I muffin salati con piselli e scamorza sono degli stuzzichini sfiziosi da preparare per un aperitivo, un buffet o per i primi picnic di primavera.

L’impasto, in questa versione, è leggero perché privo di burro e è così versatile da poter essere farcito come piace: sostituendo magari i piselli con le fave fresche e la scamorza con il pecorino, in modo da averne una versione decisamente primaverile.

Un’idea in più di questa ricetta è quella di posizionare un pomodorino sulla superficie dei muffin prima della cottura, ma funzionano bene anche un’oliva o un cubetto di formaggio che diventerà filante.

I muffin sono un dolce di origine inglese, troviamo già alcune testimonianze scritte all’inizio del 700 che ne parlano, ma si trattava di un dolce molto meno nobile di quello che conosciamo oggi: veniva infatti preparato dai fornai con gli avanzi del pane del giorno prima ed era riservato alle classi più umili. I muffin, come li intendiamo oggi invece, sono un’elaborazione statunitense della ricetta inglese, che prevede l’uso di lievito chimico per dolci, mentre nella versione originale si usava il lievito di birra.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

12 persone

Ingredienti

2 Uova

100 ml Latte intero o soia

16 g Lievito istantaneo per torte salate

220 g Farina 00

150 g Piselli

80 ml Olio Di Semi Di Arachide oppure semi di girasole

100 g Parmigiano Reggiano grattugiato

100 g Scamorza affumicata

12 Pomodorini

Preparazione

Per preparare la ricetta dei muffin salati con piselli e scamorza, fate lessare i piselli in acqua leggermente salata, per 10 minuti. Eliminate l’acqua e lasciate raffreddare.

Riunite tutti gli ingredienti liquidi, in una ciotola: il latte, l’uovo e l’olio. Mescolate con una frusta per amalgamare.

In un’altra ciotola, riunite gli ingredienti secchi: farina e livito setacciati, sale. Mescolate fra loro per unire.

Aggiungete i liquidi ai solidi.

Mescolate velocemente, giusto il tempo per unire tutti gli ingredienti. Mescolare poco è il segreto per ottenere dei muffin sofficissimi.

Aggiungete i piselli e il formaggio grattugiato. Mescolate velocemente con una spatola per amalgamare il tutto.

Oliate e infarinate 12 stampini per muffin e versate il composto riempiendo metà dello stampo.

Aggiungete un pomodorino al centro di ogni muffin.

Infornate in forno già caldo a 180°, per 20 minuti.

Sfornate e lasciate intiepidire prima di servire.