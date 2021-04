le-nuove-uscite-a-fumetti-della-settimana

Amicizie perdute, ritrovate, interrotte. È il filo rosso delle migliori graphic novel appena sbarcate in libreria, fumetteria e nei negozi online

Una cena tra amici? Sembra un sogno, in tempi di lockdown e distanziamento sociale. Non tutte le rimpatriate o le occasioni conviviali, però, hanno un lieto fine.

È il filo rosso delle migliori novità a fumetti della settimana: incontri, amicizie ritrovate e perdute, separazioni, non sempre con un lieto fine.

1. Chi conosci davvero, dei Perturbazione e di Davide Aurilia

La morte della madre costringe Luca a tornare a casa. Era sparito dieci anni prima, abbandonando tutto – la famiglia, gli amici, la vita di provincia – per trasferirsi negli Stati Uniti. L’occasione è dolorosa, anche perché costringe Luca a fare i conti con tutto ciò che si era lasciato alle spalle in modo così brusco, tanti anni prima.

Primi fra tutti, gli amici della band: sempre uguali, sempre loro. Gli inseparabili compagni di un’adolescenza votata alla musica; non metallari, ma certo neanche musicisti da oratorio. Suonavano cover di Neil Young, dei Nirvana, di Leonard Cohen.

La prima graphic novel firmata dai Perturbazione, il gruppo pop-rock di Rivoli, nasce da una loro rimpatriata con i compagni del liceo. La riscoperta dei vecchi legami e delle svolte impreviste di tante vite è stata la scintilla che ha fatto scoccare l’ispirazione per scrivere una graphic novel così riconoscibile da essere quasi famigliare.

Un fumetto che racconta i pomeriggi nei garage e le serate nei locali ben noti a tutti i giovani che abbiano mai impugnato uno strumento per suonare con un gruppo di amici (Bao Publishing, 152 pp, 18 euro).

2. Red border, di Jason Starr, Will Conrad e Ivan Nunes

Una serata tranquilla tra amici si tramuta in un incubo quando due killer spietati fanno irruzione in una casa a Juarez, in Messico, e iniziano a sventagliare piombo sui commensali lì riuniti.

Solo una giovane coppia riesce a scampare al massacro: per cercare salvezza, Eduardo e Karina decidono di varcare clandestinamente il confine con gli Stati Uniti. Quando si affidano a un ragazzo che, come loro, sta cercando di fuggire sotto il naso delle guardie di frontiera, potrebbero però cadere dalla padella nella brace.

Il nuovo thriller di Jason Starr, autore americano già sceneggiatore di Wolverine e del Punitore, ha un taglio cinematografico che farà la gioia degli appassionati di storie criminali hard boiled (edizioni Star Comics, 96 pp, 13,90 euro).

3. Il sorprendente libro con i cavalieri, di Giangioff

C’è qualcosa per cui valga la pena assaltare un castello? La risposta di Simone cambia dopo il suo incontro con Gianni, Martina e Giulio. Come nella migliore tradizione delle affinità elettive, i quattro si completano a vicenda, sancendo un’immediata e salda amicizia.

L’inseparabile quartetto trascorrerà una settimana fuori di testa, tra bevute, locali, giornate trascorse nel disagio e nottate sedute a un tavolo a giocare di ruolo. Sarà qui, al confine tra due giorni e due mondi, che la follia dei quattro amici troverà sfogo in una surreale fusione tra squallida realtà e cavalleresche avventure fantastiche.

Il secondo romanzo a fumetti di Giangioff, che mantiene tutto lo slancio sperimentale e la voglia di inventare di Il futuro nei denti, la sua opera prima (Shockdom, 176 pp, 15 euro).

4. Il tormento di Altea, di M. Gomboli, T. Faraci, P. Cerveglieri

Anche Ginko, la nemesi di Diabolik, ha un’inseparabile compagna, la bella Altea. Nell’albo inedito di aprile scopriamo che la vedova del Duca di Vallenberg ha un doloroso segreto nascosto nel proprio passato. Quando era giovane, infatti, aveva preso parte a una serata ad alto tasso alcolico, insieme a un gruppo di amici dell’alta società. L’allegra occasione si era conclusa con un tragico incidente, una vittima stradale e una lunga sequenza di vite rovinate.

Il passato torna a perseguitare Altea quando una festa nazionale la costringe a tornare a Corden, la località dove si era consumata la tragedia tanti anni prima. Possibile che il passato sia destinato a ripetersi? E cosa c’entra la valigetta di diamanti su cui Diabolik ha messo gli occhi, a Clerville?

Un nuovo mistero per intrigare gli appassionati del re del terrore (edizioni Astorina, 120 pp, 2,80 euro).

5. Quei due. Più vicini, di Tito Faraci, Silvia Ziche

Tornano Marta e Marco, la coppia milanese e semi-nevrotica ideata da Tito Faraci e Silvia Ziche. Nel quarto e (forse) ultimo volume della loro storia agrodolce, i due, che un tempo si amavano e ora si detestano, devono capire come separarsi minimizzando i danni alla loro vita personale, sociale ed economica.

Come gestire gli amici e i beni in comune, il loro ristorante sui Navigli milanesi? Per non parlare dei nuovi possibili amori, dei rivali in affari, e di tutto il vortice di relazioni e attività che ruota intorno alla vita di una ex-coppia.

Termina qui la commedia romantica degli equivoci di due storici talenti del fumetto pop italiano (Sergio Bonelli Editore, 72 pp, 16 euro).