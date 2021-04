l’amico-ovvero-colui-a-cui-possiamo-guardare-quando-vogliamo-conoscere-noi-stessi-#corrispondenze

In una delle tante meravigliose interviste che ha rilasciato durante la sua carriera, Massimo Troisi ha raccontato la sua difficoltà nell’afferrare il sentimento dell’amicizia. In effetti, che cos’è questo sentimento che Aristotele definiva come una virtù?

Troisi racconta che le delusioni più forti le ha prese da amici. L’attore napoletano, con uno sguardo così profondo sull’esistenza, sui rapporti umani e su se stesso, osserva che è l’egoismo ad ostacolare l’amicizia.

Quanto risuonano vere le sue parole e quanto ci manca un’artista come lui!

Oggi voglio raccontarvi una storia che mi è accaduta con un caro amico.

Storia di un’amicizia interrotta

Ci siamo incontrati l’ultima volta al 101 di Boulevard Raspail, uno di quei grandi viali parigini in cui la carreggiata percorsa dalle auto è divisa al centro da un marciapiede alberato, più largo rispetto a quelli laterali.

Io, da uno dei marciapiedi laterali, gli facevo segno di venire verso di me, lui dal lato opposto si sbracciava affinché fossi io ad attraversare la strada per raggiungerlo. Siamo rimasti così, senza capirci, facendo gesti come due orangotanghi, per svariati secondi, tra gli sguardi dei passanti parigini poco avvezzi al nostro gesticolare.

Questa banale e breve incomprensione era forse il presagio di un’amicizia che si sarebbe interrotta dopo quell’incontro.

Ci conoscemmo tra i banchi della scuola superiore. Insieme demmo vita a un giornalino studentesco, pagini ribelli che stampavamo raccogliendo le offerte all’uscita da scuola. Scrivevamo del nostro disagio per essere considerati solo un numero, peggio un voto da dare a fine anno da parte di docenti di una scuola che ormai iniziava ad essere gestita come un’azienda. Durante le ore di noia tra i banchi di scuola annotavamo sui diari i testi delle canzoni, per capire cosa avevano da dirci Jim Morrison dei Doors o Pete Townshend degli Who. Fu lui a farmi conoscere Bob Dylan. Masters of war, i maestri della guerra, era uno dei pezzi colonna sonora di quando marinavamo la scuola, ancora ignari che di lì a qualche mese avremmo visto le torri di Manhattan crollare e il nostro mondo peggiorare sempre di più.

Da grandi abbiamo avuto entrambi la fortuna di lavorare nel campo della comunicazione e dell’informazione. Io sono arrivato a Byoblu, lui è approdato in una grande banca d’affari, dove cura la comunicazione. Due mondi inconciliabili per lui che ha deciso, poco dopo il mio arrivo a Byoblu, di tagliare i ponti e rompere, o, almeno spero, solo interrompere una lunga amicizia.

Questa nostra società divisiva ha il potere di distruggere anche un nobile sentimento come l’amicizia? Una vera amicizia non dovrebbe avere una forza superiore e sopravvivere a qualsiasi sovrastruttura mentale, a idee politiche contrapposte e a qualsiasi regime politico?

Un’amicizia a 24 carati

Aguzzate bene le orecchie e facciamoci un viaggio nel 1936. I giochi olimpici furono fortemente voluti a Berlino da Adolph Hitler, che aveva il folle progetto di voler dimostrare la superiorità della razza ariana anche a livello atletico. L’evento fu sponsorizzato da un film documentario, Olympia, diretto da una delle più visionarie registe donne della storia del cinema, Leni Riefenstahl, che mise il suo talento a disposizione del quarto Reich.

Nella disciplina del salto in lungo il favorito è un tedesco. Il suo nome è Ludwig, detto Luz, Long, Famiglia benestante, laureato in legge, avvocato, alto, biondo, muscoloso, Long è l’emblema perfetto dell’atleta ariano propagandato dal capolavoro della Riefenstahl.

Per gli Stati Uniti gareggia un atleta che è l’esatto opposto di Luz Long. Il suo nome è James, detto Jesse, Owens, è nero e figlio di genitori poverissimi dell’Alabama, emigrati in Ohio durante la Grande Depressione. Jesse, il talento nella corsa, lo sviluppa presto, per necessità: non farsi prendere dalla polizia dopo un furto necessario a portare un tozzo di pane a tavola.

A Berlino, durante le qualificazioni, Jesse, che gareggia in divere discipline, fa due salti nulli. Al terzo sarebbe stato fatto fuori. Luz lo aveva attentamente osservato e pensa: “Se devo vincere, voglio farlo con il più forte dei rivali presente nella fase finale”. Gli si avvicina, gli spiega le caratteristiche della pista e gli sussura all’orecchio: “nella rincorsa parti da più dietro”. Poi pone un fazzoletto bianco sulla pista per indicargli il punto in cui staccare.

“Che fare? Fidarsi del nemico, l’ariano Long?“. Jesse, sì, si fida.

Seguì il consigliò e non solo si qualificò per le fasi finali, ma vinse l’oro, realizzando un salto impossibile da battere: il nuovo record olimpico. Il primo che andò ad abbracciarlo dopo quel gesto atletico, destinato a restare nella storia, fu proprio Luz Long che prese l’argento, ma nessuna lega o metallo esistente al mondo avrebbe potuto mai premiare il suo onore e la sua sportività.

La leggenda narra che Hitler, alla cerimonia di premiazione, avesse negato il saluto a Jesse Owens. Non andò così e a raccontarlo fu proprio Owens: Hitler gli fece il saluto nazista, a cui l’atleta statunitense rispose con un cenno della mano. Chi, invece, si rifiutò di ricevere alla Casa Bianca Jesse Owens fu il presidente democratico Franklin Delano Roosvelt, a quel tempo impegnato in campagna elettorale e con il timore di perdere i voti degli Stati del Sud. Non c’è peggior razzismo di quello che subisci in casa propria.

La sera prima della gara finale, Jesse, per ringraziare Luz, andò a trovarlo nella sua stanza al villaggio olimpico e gli chiese: “mi prometti che resteremo amici indipendentemente da quello che accadrà tra i nostri Paesi?”. “Assolutamente sì”, gli rispose Luz ed entrambi mantennero quella promessa.

Durante la seconda guerra mondiale Ludwig Long fu spedito in Sicilia a combattere contro lo sbarco degli Alleati. Morì a trent’anni il 14 luglio 1943 ad Acate, vicino Gela. Nella sua ultima lettera, prima di partire per l’Italia, Luz scrisse a Jesse.

“Dopo la guerra, va’ in Germania, ritrova mio figlio e parlagli di suo padre. Parlagli dell’epoca in cui la guerra non ci separava e digli che le cose possono essere diverse fra gli uomini su questa terra. Tuo fratello, Luz”.

Jesse onorò l’ultima volontà di Luz e andò a trovare più volte il figlio del saltatore tedesco, mantenendo i contatti con lui per il resto della sua vita. Sull’amicizia con Luz Long, Jesse Owens dichiarò:

“si potrebbero fondere tutte le medaglie che ho vinto, ma non si potrebbe mai riprodurre l’amicizia a 24 carati che nacque sulla pedana di Berlino”.

Ci piace ricordarli così in questa foto, simbolo della loro amicizia, che ricorda un’altra celebre foto di due inseparabili amici: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma questa è un’altra storia che probabilmente racconteremo in una puntata delle nostre corrispondenze.

Allora, aveva ragione Massimo Troisi, con cui abbiamo aperto la nostra corrispondenza di oggi: l’ostacolo più grande all’amicizia è l’egoismo. La storia di Luz Long e Jesse Owens ci dice che amicizia è condivisione degli stessi ideali e valori. È affetto disinteressato. È sussurrare un consiglio all’orecchio di una persona che senti amica, anche se sai che potrai giocarti la medaglia d’oro. È attraversare la strada, perché è un amico a richiedertelo, anche se lì per lì non ti conviene. Alla fine della strada, chi avrà trovato un amico, avrà trovato per sempre tesoro.

Aristotele, che definiva l’amicizia come una virtù, scriveva:

“Quando vogliamo conoscere noi stessi, potremo conoscerci guardando nell’amico”.

Cosa c’è di più prezioso di questo?

L’amicizia è un amore distaccato. L’amicizia è come una Fede, è come l’amore verso un Dio. Io mi domando se questi personaggi, incravattati e freddi, sappiano cos’è la bellezza di una risata, il profumo del vento, il sapore di una ciliegia, la stupenda sensazione di asciugarsi la fronte sudata guardando il Sole al tramonto, in una terra di campagna. L’amicizia è lo stesso tipo di emozione e sentimento che si può provare verso la Terra, verso il Cosmo, o verso se stessi, verso la propria solitudine, verso il proprio universo interiore. Io mi domando se questi signori hanno coscienza del fatto che non siamo solo corpo, ma soprattutto anima, e soprattutto mi chiedo se è vero quello che ci raccontavano nelle fiabe quand’eravamo piccoli, ovvero, che esiste il Male e che esiste il Bene, e che il Bene vince, sempre, e per sempre.

Samuele

Considerazioni sull’amicizia

Mai, come in questo periodo, sento quanto sia importante l’amicizia.

Si diventa amici quanto scatta la scintilla che è:

visione, lotta, fatica, assunzione di rischio, dolore, condivisi

Ci si scopre umani, più profondi, quando si coltiva l’amicizia.

C’è tanto bisogno di ri-trovare amici in questo difficile frangente della nostra

vita!

Che richiede: parole, azioni, pensieri, nuovi,

spesso maturati nella solitudine.

Non c’è alienazione, isolamento, quando arrivi a percepire il legame profondo

che unisce e non confonde..

Se hai amici a cui voler bene.

Amo profondamente il sentimento dell’amicizia perché mi educa alla fratellanza,

mi sottrae all’esclusivo “me”.

Per alcuni matura nell’infanzia con il primo compagno di giochi

Anche la scuola può diventare un luogo privo di profondo valore se, volgendo lo

sguardo, non trovi quello del tuo compagno di banco .

Gli amici si scelgono.

Le amicizie si incrinano, si spezzano, talvolta si ricompongono.

Non sempre l’avanzare dell’età le rende più forti, più profonde perché l’amicizia

è esigente e cresce con te.

Tu sei disposto a crescere? A comprendere?

Ci obbliga a dare risposte cruciali l’amicizia che ci insegna ad amare,

con leggerezza, però, con pudore.

Come il passo di un amico che entra con rispetto nella nostra casa.

Grazie caro amico byoblu

Grazie caro amico Francesco

Marialuisa

Carissimi,

mi ha riempito di gioia ascoltare il vostro audio su Comunità. Se è vero, com’è vero, che il caso non esiste, esistono però le co-incidenze e ne è avvenuta una proprio adesso! Ho aperto la mail e ho trovato i vostri Sentieri di Libertà appena dopo aver registrato un audio per il mio gruppo di Risveglio; audio in cui parlavo delle varie comunità del futuro. Io sto provando a crearne una con i miei allievi, perché credo che solo nella cooperazione fra individui liberi che lavorano su di sè , sia possibile creare un futuro nuovo, diverso e consapevole

Auguri di buon lavoro e felice resurrezione

Nerella

Desidero essere dei vostri cari carissimi e preziosi nobili amici! Il coraggio illumina la strada e che sappia io è il buio che deve difendersi dalla luce e non viceversa.

Daria Tomassich

L’amicizia si è quasi persa, spersonalizzata e digitalizzata come vogliono i padroni del mondo. Sono sempre più i giorni pesanti perchè l’unico sorriso che riesco a vedere è attraverso uno schermo, e neanche più dal vivo, sotto le mascherine purtroppo… e mi manca il contatto di un abbraccio, di un gesto e di un sorriso, vero!!! Togliamoci i bavagli, e sabotiamo questo mondo corrotto… prima di renderci conto di vivere in un mondo di anime corrotte, per sempre.

Serena

Cari amici di Corrispondenze,

