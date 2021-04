isola-dei-famosi:-daniele-martani-svela-il-vincitore

Daniela Martani è da poco tornata in Italia dopo la sua esperienza in Honduras all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga parlando con i suoi followers ha svelato chi secondo lei dovrebbe vincere il reality di sopravvivenza. Scopriamo insieme cosa ha raccontato la Martani.

Daniele Martani dopo la sua fantastica esperienza all’Isola dei Famosi è tornata in Italia. L’ex naufraga appena ha potuto riutilizzare i suoi social ha immediatamente dedicato del tempo ai suoi fan.

La Martani ha deciso di rispondere ad alcune domande su Instagram da parte dei suoi fan. In molti ovviamente le hanno chiesto della sua esperienza nel reality di sopravvivenza e quale naufrago secondo lei merita di vincere. Scopriamo insieme cosa ha rivelato Daniela Martani.

Daniela Martani: la sua rivelazione

La Martani dopo essere tornata in Italia si è concessa del tempo da trascorrere con i suoi fan. L’ex naufraga ha risposto ad alcune domande sul reality; in particolare hanno chiesto a Daniela chi secondo lei dovrebbe vincere il reality, e chi invece merita di essere eliminato. Ecco le parole della Martani:

Leggi anche: Isola dei famosi: Daniela Martani critica il programma

“Mi piacciono molto Angela Melillo e Beppe, che purtroppo è dovuto andar vi; anche Elisa, chiaramente. Ovviamente meriterebbero di uscire Francesca Lodo, che ho votato praticamente da subito. Poi Gilles Rocca e Awed“.

Daniele poi ha approfondito l’argomento spiegando che secondo lei la tregua voluta da Gilles Rocca durante il reality non era sincera ma più “a favore di telecamere“. L’ex naufraga poi ha ribadito che non apprezza per nulla i suoi metodi.

Infine poi la Martani ha rivelato chi vorrebbe che uscisse durante la puntata di lunedì prossimo:

“Sicuramente Andrea Cerioli perché non merita in nessun modo di stare lì”.

L’ex naufraga ha poi concluso facendo un appello per salvare Drusilla Gucci. Per scoprire se le richieste di Daniela Martani si avvereranno non ci resta che aspettare la diretta di lunedì prossimo.