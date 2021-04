Gratta e Vinci: sbarca il lunario con un solo euro: ecco dov’è successo

Spread the love

Un fortunato giocatore gioca un gratta e vinci di un euro e vince il premio massimo. Ecco quanto ha vinto e dove è successo.

Gratta e vinci usato messo in vendita da un rivenditore su eBay

In questo periodo di forte crisi economica sempre più italiani tentano la fortuna giocando al superenalotto o comprando un gratta e vinci. Nella maggior parte dei casi si ritorna a casa sconsolati con qualche euro in meno in tasca. Ma a volte, inaspettatamente, accade il miracolo.

Ci sono vincite di montepremi che passano alla storia e per questo meritano di essere raccontate. È il caso della storia di una persona fortunata che ha vinto una cifra più che soddisfacente giocando appena un euro.

Dove è stato giocato il gratta e vinci vincente di appena un euro?

Gratta e vinci venduti su eBay (websource)

È capitato a Biancavilla, un comune in provincia di Catania, dove una signora ha giocato nella Tabaccheria Smile di viale dei Fiori un gratta e vinci della serie “sette e mezzo” dal costo di appena un euro. Poco dopo la fortunata signora si è ritrovata tra le mani un jackpot di settemila euro.

Si tratta del premio massimo che può essere vinto grazie al gioco del sette e mezzo. E la probabilità di vittoria è di circa 1 ogni 480mila biglietti. Il proprietario del punto vendita ha commentato con gioia la notizia. La signora ha fatto sapere che utilizzerà questi soldi per togliersi qualche sfizio.

Non solo sud, anche il nord baciato dalla fortuna

Due vincitori del gratta e vinci – Getty Images

La recente vittoria a Biancavilla, in provincia di Catania, non è l’unico caso di vincita. Alcuni giorni fa era capitato a Lecco, precisamente a Casletto di Rogeno, dove un cliente abituale di un punto vendita ha giocato il suo gratta e vinci con appena cinque euro. Ma la cosa che ha fatto discutere è stata la reazione molto pacata considerando il numero a tre zeri che ha vinto.

Il montepremi vinto dal fortunato giocatore, infatti, è di ben 500mila euro, una cifra di gran lunga maggiore rispetto ai 7mila vinti dalla signora siciliana. Il vincitore ha fatto sapere che ha intenzione di aiutare la sua famiglia grazie ai soldi avuti in premio.