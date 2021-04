fedez,-arriva-il-regalo-inatteso-per-leone:-fan-sorpresi

Fedez, arriva un regalo inatteso per Leone e lui lo mostra a tutti: conoscendo la sua passione più grande è nato un personaggio nuovo



(Instagram)

Non è una novità: i genitori riversano sempre sui figli le loro passioni e cercano sempre di portarli su terreni a loro familiari per continuare la tradizione., In attesa che Vittoria cresca, Fedez intanto se la intende con Leone che come lui ha cominciato ad apprezzare il mondo dei supereroi e dei fumetti.

Ma oggi in casa Lucia-Ferragni è arrivato un regalo che nessuno aspettava e Fedez ha voluto condividerlo subito con tutti i suoi fan. Un fumetto che che come protagonista un eroe speciale. Perché in realtà è un bambino e ha la faccia del piccolo di famiglia. Non a caso si chiama ‘Super Leo‘ e ha fatto felice il papà oltre che il bambino.

Il rapper milanese non ha trattenuto l’emozione: “Sono quasi commosso, è un fumetto vero. C’è Leo con i superpoteri, casa nostra, la Mati e alla fine ci sono mamma e papà che dormono e la sorellina. Bellissimo. Grazie Gabriele Nicosia e Simix. Il prossimo sogno? Fare un fumetto”.

(Instagram)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fedez, durissimo sfogo: “Vergognatevi, chiedete almeno scusa”

Fedez e lo Spider man del futuro: la reazione di Leone è da applausi

Se Fedez impazzisce per i fumetti, non possiamo ancora dire lo stesso per il figlio più grande ma è comunque avviato sulla buona strada. Grazie alla competenza e alla passione del padre infatti anche Leone sta diventando un vero esperto anche se non sempre funziona tutto secondo i piani.

(Instagram)

Fedez nei giorni scorsi ha regalato al figlio un pupazzo con le sembianze di Spider Man 2099, la versione del supereroe ambientata nel futuro, Ma il piccolo di casa non ha gradito perché quello è diverso dal suo ‘Fiaderman‘, come chiama lei il personaggio creato da Stan Lee.

Il papà ci mette tutta la buona volontà per spiegargli che è la stessa cosa, solo proiettata dal futuro. “È come quando tu sarai grande, ma non riesco a spiegarti questa cosa del futuro…”. Parole poco convincenti, il bambino scappa e fa il broncio con Fedez che si scusa: “Va bene, non è Spider Man. Mi sono spiegato male…”. Non basta e il broncio va avanti.