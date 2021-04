Elisabetta Gregoraci, avvistata con un altro uomo: ecco chi è

Una delle ultime stories pubblicate da Elisabetta Gregoraci ha creato grande dibattito. Chi è l’uomo con cui va in giro?

Elisabetta Gregoraci (Gettyimages)

Che Elisabetta Gregoraci sia uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi mesi, è una notizia che ormai non rappresenta più una novità. La partecipazione all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ di sicuro ha dato modo alla bella showgirl calabrese di cavalcare un’onda di notorietà importante, che l’ha vista protagonista all’interno della casa di Cinecittà.

Il flirt con Pierpaolo Pretelli, terminato con un nulla di fatto, visto che alla fine il modello si è concentrato sulla relazione con Giulia Salemi, con la quale pare la relazione stia proseguendo ancora adesso a distanza ormai di diverse settimane dalla fine del programma. Un pizzico di gelosia (forse) da parte della Gregoraci che, va detto, ha preferito poi lasciarsi tutto alle spalle.

Anche l’uscita dalla casa ha fatto grande rumore, quando ai concorrenti è stato annunciato il prolungamento del programma. Lì la Elisabetta ha deciso di uscire, tornare a casa dal suo Nathan anche per passare con lui le feste di Natale e la fine dell’anno, evitando quindi di restare ancora in “reclusione” all’interno della casa del ‘GfVip‘.

Elisabetta Gregoraci e le rose misteriose

Negli ultimi giorni un altro caso ha tenuto banco proprio attorno alla bella showgirl, che ha fatto nuovamente parlare di sé e dei suoi presunti flirt. Stavolta a scatenare il polverone uno scatto pubblicato su Instagram, che la vede nella vasca da bagno con ben 300 rose rosse.

Ma chi le ha mandate? Non è stato specificato da Elisabetta chi sia l’ammiratore misterioso anche se, secondo quanto raccontato da ‘Chi‘, il tutto sarebbe da ricondurre a Stefano Coletti, ex proprio della Gregoraci. Ovviamente, nessuna conferma è arrivata in tal senso.

Elisabetta, chi è l’uomo con cui va in giro?

In queste ore, però, è spuntato ancora un altro uomo nella vita della bella showgirl. Una figura maschile con la quale lei va in giro, e non ha paura di mostrare anche attraverso il proprio account Instagram. Ma di chi si tratta?

Elias, autista di Elisabetta Gregoraci (Instagram)

L’uomo non è altri che Elias, il suo austista, che compare proprio in una delle ultime Instagram stories pubblicate dalla stessa Gregoraci. Insomma, gli uomini nella vita della conduttrice non si può davvero dire sia pochi. Anche se stavolta, specifichiamolo, non si tratta di questioni amorose o sentimentali.