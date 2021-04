calciomercato-inter,-mourinho-tenta-l’assalto:-beffa-per-i-nerazzurri

Calciomercato Inter, l’eroe del Triplete José Mourinho tenta l’assalto per il giocatore: possibile sgarbo alla ex squadra

Calciomercato Inter, José Mourinho punta un giocatore del club nerazzurro (foto: Getty)

L’Inter è ad un passo dal sogno Scudetto. Dopo la vittoria di ieri sera per 2-1 contro il Sassuolo, gli uomini di Conte si trovano a +11 dal Milan secondo in classifica. Un distacco che dà quasi la certezza matematica del trionfo, a 11 anni dall’ultima volta.

Dal punto di vista societario, invece, la situazione è ben più complicata. Suning è ancora alla ricerca di acquirenti e, in caso non arrivasse nessuna offerta valida, la prossima sessione di calciomercato potrebbe risentirne e non poco. Al momento, non ci sono cessioni importanti in vista, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Diario Gol, l’ex José Mourinho avrebbe puntato una stella del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, Hakimi desiderio del Tottenham di Mourinho

Occhi del Tottenham su Achraf Hakimi e la situazione col Real Madrid (@GettyImages)

È sicuramente uno dei giocatori più convincenti dell’Inter di Conte: stiamo parlando di Achraf Hakimi. L’esterno marocchino è arrivato la scorsa estate dal Real Madrid, e si è subito preso la fascia destra del club. Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate, tanto che diversi top club europei sono già pronti a fare follie per averlo. Secondo quanto riferisce Diario Gol, José Mourinho e il suo Tottenham avrebbero messo gli occhi su di lui.

L’idea sarebbe quella di sfruttare delle difficoltà economiche dei nerazzurri per aprire un dialogo col Real Madrid e portare subito il giocatore a Londra. Al momento si tratta di una fantasia di mercato, ma è chiaro che la potenza economica del club di Premier League potrebbe far vacillare anche i Galacticos.