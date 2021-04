amici,-arisa-contro-zerbi:-“devi-smetterla!”

Continua la diatriba tra Arisa e Rudy Zerbi: dopo i messaggi che si erano scambiati sui social e le prese in giro della scorsa puntata, anche stasera i due non hanno risparmiato dei siparietti molto simpatici. Nonostante lo scherzo, Arisa ha sbottato contro Rudy Zerbi: “Devi smetterla di prendermi in giro!”.

Ormai è parte del serale il continuo scontro tra Rudy Zerbi e Arisa: a differenza di quello in essere tra le due insegnanti di ballo Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, che non si risparmiano frecciatine anche pesanti mostrando una reciproca insofferenza, la diatriba tra i due coach di canto porta a siparietti davvero divertenti.

Già a inizio puntata Rudy Zerbi ha punzecchiato Arisa, chiedendole di confessare di aver trascorso una serata insieme proprio ieri: “Ritira quello che hai detto!”, ha intimato la cantante appena è stata chiamata per il confronto tra le loro due squadre. Dal momento in cui è iniziata la seconda manche, in cui i loro team si sono affrontati, infatti, le prese in giro non sono mancate.

Rudy Zerbi prima si è divertito a far scendere la squadra avversaria ben due volte, facendo finta di voler cambiare strategia per farli risalire ai propri posti, onde poi richiamarli appena visto che tutti i componenti avevano ripreso il proprio posto.

Amici: Rudy Zerbi prende in giro Arisa

In occasione del guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi per Raffaele, che ha dovuto scontrarsi con Deddy in una performance in cui il coach ha voluto valutare l’abilità nella scrittura, c’è stato spazio per un nuovo scontro. Appena terminata l’esibizione di Raffaele, Rudy Zerbi ha chiesto ad Arisa quale fosse stato il momento più emozionante del brano, e la cantante ha risposto seriamente:

“Quando ha inserito nel testo una melodia più popolare ho visto un’immagine carnale davanti a me”.

Di fronte a questa affermazione, Rudy Zerbi ha colto subito la palla al balzo per rispondere: “Vogliamo fare un minuto di silenzio per questa immagine carnale?”, scatenando la dura reazione di Arisa. La cantante, infatti, stanca per essere continuamente punzecchiata dal suo avversario, ha detto: