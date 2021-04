a-tu-per-tu-con-l’influencer-appassionata-di-fotografia-e-prodotti:-domenica-pace

Classe 1987, Domenica Pace, ragazza affascinante, è una giovane scrittrice ed influencer; già a 14 anni partecipa a Miss Teenager ed anche se non vince la competizione (in quanto fuori concorso) capisce che è quello il mondo che ha da sempre desiderato. Non a caso ha da sempre unito la moda e la scrittura, un connubio che le ha portato un equo successo.

I numeri parlano chiaro: apre il suo primo social su facebook ed in poco tempo raggiunge 5.000 amicizie, poi apre la sua pagina ufficiale e con facilità raggiunge i 7.000 e più persone che la seguono ; su Instangram la seguono ben 36,4 mila persone senza considerare gli innumerevoli utenti che sbirciano ed amano curiosare di frequente sulla sua pagina senza farsi notare; molte le aziende che hanno collaborato con lei, per citarne alcune Benefeel, Zerolab, Bears with Benefits.

Abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con Domenica per farci raccontare come nasce l’amore per la scrittura, la passione per la fotografia, per i prodotti e tanto altro ancora.

Quando e perché hai deciso di pubblicare il tuo primo saggio “Le opere di beneficenza e le Comunità” edito dal Gruppo Albatros il filo di Roma?

Il saggio l’ho pubblicato perché sentivo l’esigenza di far chiarezza dal momento in cui molti sono assaliti da dubbi e perplessità sulla falsa beneficenza.

Quando hai capito che eri appassionata di fotografia e cosa ha reso unico il tuo profilo Instangram?

La passione l’ho compresa in tarda età e tramite amici fotografi che mi prestavano la macchina fotografica osservavo il mondo dall’oculare e cercavo di capire come funzionasse, forse è l’idea di riuscire ad imprimere un istante per sempre ad affascinarmi. Così ad oggi ho una macchina fotografica tutta mia. Mentre a rendere unico il mio profilo Instagram credo che sia stata proprio l’alta qualità dell’immagine.

Hai partecipato alla Milano Fashion Week International come fashion blogger. Qual’è il ricordo più bello di questo viaggio?

L’esser stata lì, il fatto di averci presenziato perché non me lo aspettavo.

Descrivi il tuo stile con tre aggettivi.

“ Chic, estroso, contemporaneo”.

Seguendo il tuo profilo Instagram, si può notare che sei amica di altre Influencer e Fashion blogger. Come fai a non sentire la competizione?

Sì sono amica di altre influencer e fashion blogger perché voglio essere libera dalle ossessioni delle competizioni e da altri problemi. La competizione esiste quando il risultato deve essere raggiunto a tutti i costi. Ma io non voglio raggiungere niente a tutti i costi proprio per questo uso una buona competizione, quel (sano egoismo) che mi permette di tirare fuori il meglio di me. Non ho nessun tipo di accanimento sul risultato e nessuna foga smodata nel soggiogare l’altra/o. Mi spiace che però tante altre con me hanno dimostrato una rivalità eccessiva che ha fatto sicuramente male a loro, non a me.

Quali sono i consigli che ti vengono richiesti maggiormente?

Consigli di ogni tipo direi: dall’acquisto di prodotti ai consigli per outfit.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Non amo molto fare progetti però se proprio dovrei dirne uno, mi piacerebbe un giorno abbandonare il mio attuale lavoro per poi fare un lungo viaggio e costruirmi un accogliente rifugio, lontano dal rumore della vita quotidiana. Quello dove ci nascondiamo in quelle serate, nelle quali proviamo un assurda nostalgia per epoche che non abbiamo mai vissuto e viaggi che non abbiamo mai fatto.

Stai per pubblicare un nuovo libro sulla Moda “Danica No limits”. A quando l’uscita?

A dire il vero non so dirti con esattezza quando verrà pubblicato il mio nuovo libro “Danica No Limits”. Presumo agli inizi di Maggio.

Grazie Domenica, è stato un vero piacere intervistarti. Alla prossima!