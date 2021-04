a-casa-con-carlo-cracco:-la-capsule-collection-da-tavola

Apparecchiare la tavola, preparare una ricetta stellata e immaginare di essere al ristorante di Carlo Cracco. Oggi è possibile grazie alla prima capsule collection per la tavola realizzata dalla storica azienda Rivolta Carmignani in collaborazione con lo chef. Si tratta di un set all’americana dall’eleganza discreta e di ottima fattura che andrà ad impreziosire il momento del pasto a casa, uno dei pochi piaceri rimasti di questi tempi.

Da 150 anni Rivolta Carmignani produce biancheria di lusso nella storica sede di Macherio, a pochi chilometri da Milano. La qualità dei tessuti e l’abilità sartoriale l’hanno resa ambasciatrice del made in Italy presso i più prestigiosi hotel e i più esclusivi ristoranti del mondo. Nel carnet di clienti non poteva mancare Chef Carlo Cracco, con cui Rivolta Carmignani ha un rapporto di lunga data come fornitore del ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Condividere la continua ricerca dell’eccellenza e della qualità per accontentare un pubblico esigente e attento ai dettagli è stata la base per la naturale evoluzione di una collaborazione ormai consolidata, che ha portato alla realizzazione di questa eccezionale capsule collection.

La nuova collezione va così ad ampliare la gamma di proposte per la tavola di Rivolta Carmignani. Si compone di tovagliette americane con tovaglioli coordinati, pensate e disegnate in esclusiva per Cracco. Un raffinato motivo classico ricamato a doppio cordonetto nella tonalità color verde salvia corre lungo un prezioso tessuto in puro cotone a decorare la tovaglietta – disponibile in due versioni, semplice oppure con tasca portaposate con sopra ricamata l’iniziale dello Chef.

Rivolta Carmignani per Cracco

Un set all’americana versatile, che si contraddistingue per l’essenzialità e l’eleganza del ricamo, pensato per la quotidianità e ideale per vestire la tavola della propria casa in tutte le occasioni. La tovaglietta misura 40 x 50 cm, rifinitura in doppio cordonetto verde salvia con spessore 5mm e 2mm, mentre il tovaglio coordinato misura 35 x 35 cm. Il prezzo del set per due persone è di 82 euro con tasca portaposate e ricamo, 68 euro versione senza tasca.

La capsule collection Rivolta Carmignani per Cracco è disponibile nello shop online Cracco e nella e-boutique Rivolta Carmignani.