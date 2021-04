una-vita,-anticipazioni-oggi-9-aprile:-maite-se-ne-va

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 9 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Dopo il bacio di Camino, Maite reagisce male, anche se ammette di ricambiare l’amore per la ragazza. Ma poi, senza dire nulla alla Pasamar, Maite fa le valigie. Perché? Tornerà ad Acacias? Camino come reagirà?

Maite reagisce male al bacio di Camino, ma poi ammette di ricambiare il suo amore.

Quando però vede che la ragazza è pronta a sfidare le convenzioni sociali, la pittrice fa le valigie e sparisce senza darle spiegazioni.

La Pasamar sembrava aver trovato in Maite un punto di riferimento.

Leggi anche: Una Vita, anticipazioni oggi 7 aprile: scoppia la passione tra Camino e Maite

Camino era affascinata anche dalle idee progressiste di Maite, tanto che ha cominciato anche a interessarsi di politica.

Si era trovata così a suo agio con lei da decidere di posare nuda per i suoi quadri come ricompensa per le lezioni.

Quando Camino, un giorno, andando nell’atelier di Maite, ha visto il ritratto che le ha fatto la pittrice, poco dopo tra le due donne è scoppiata la passione e si sono baciate.

Che Camino avesse la testa fra le nuvole non era sfuggito a Emilio. Il fratello sospettava che la sorella si fosse innamorata.

Felipe ha candidato Marcia per il posto di cameriera personale della moglie dell’ambasciatore del Brasile e chiede a Liberto di fingere che sia stata un’idea sua per evitare tensioni.

Felipe era rimasto sconcertato dalla notizia della gravidanza di Genoveva e aveva confidato a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia.

Liberto, dal canto suo, gli aveva suggerito di sposare Genoveva per evitare uno scandalo nel quartiere.

Il debutto di Dominguez sul palco come protagonista è stato un successone. Allo spettacolo fa capolino un uomo misterioso che si scambia un’occhiata con Margarita, la nuova, “grande” amica di Bellita.

Le recensioni della rappresentazione sono lusinghiere, specie per quanto riguarda la performance di José. Sebbene la moglie lo metta in guardia, l’uomo inizia a montarsi la testa.

Potrebbe interessarti: Una Vita, anticipazioni dall’1 al 5 marzo: Marcia sta male per amore

“Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, stessa creatrice de “Il Segreto”, va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 10 aprile “Una Vita” viene trasmessa dalle 14.10 alle 15.40 sempre su Canale 5 prima di “Verissimo”.