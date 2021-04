the-witcher:-blood-origin,-jodie-turner-smith-lascia-la-serie

The Witcher Blood Origin, arriva il prequel

The Witcher: Blood Origin: lunedì 27 luglio Netflix ha annunciato la miniserie in 6 parti ispirata al mondo di The Witcher e prequel della serie stessa, ambientata in un mondo elfico 1200 anni prima degli eventi della prima stagione con protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.

Il prequel di The Witcher rivelerà l’origine del primissimo “witcher” e gli eventi che hanno condotto alla fondamentale “congiunzione delle sfere”, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti per diventare uno. Le riprese della miniserie verranno realizzate in Gran Bretagna.

Declar de Barra è coinvolto nel progetto in qualità di showrunner oltre che come produttore esecutivo insieme a Lauren Schmidt Hissrich, al timone della serie madre.

L’autore dei romanzi di The Witcher Andrzej Sapkowski sarà consulente creativo della serie. Tra i produttori esecutivi anche Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski e Jarek Sawko di Platige Films.

Cast di The Witcher Blood Origin

Da sinistra: Jodie Turner Smith e Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia in una scena di The Witcher. Credits: Jay Maidment/Netflix.

Netflix aveva confermato la partecipazione di Jodie Turner-Smith (Nightflyers, Queen & Slim) nel ruolo di Éile. Tuttavia l’attrice inglese ha dovuto lasciare la serie a causa di una sovrapposizione con un le riprese di un altro progetto che la vede coinvolta. La produzione di Blood Origin è slittata leggermente rispetto alla tabella di marcia, costringendo Turner-Smith a rinunciare al fantasy di Netflix.

Éile, una guerriera con la voce di una dea, ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a tornare prendere la spada in mano alla ricerca di vendetta e redenzione.

Le dichiarazioni su The Witcher Blood Origin

Declan de Barra ha così commentato: “Come fan del genere fantasy, non vedo davvero l’ora di raccontare la storia di The Witcher: Blood Origin. Quando ho letto i libri di The Witcher, una domanda mi è sorta spontanea: com’era veramente il mondo elfico prima dell’arrivo cataclismico degli umani? Sono sempre stato affascinato dall’ascesa e dalla caduta delle civiltà, dal modo in cui scienza, nuove scoperte e cultura siano fiorite proprio prima di quella caduta. Come vaste aree di conoscenza si perdono per sempre in così poco tempo, spesso aggravate dalla colonizzazione e da una riscrittura della storia, lasciando indietro solo frammenti della vera storia di una civiltà. The Witcher: Blood Origin racconterà la storia della civiltà elfica prima della sua caduta e, soprattutto, rivelerà la storia dimenticata del primissimo “witcher”.

Lauren Schmidt Hissrich ha aggiunto: “Esplorare ed espandere ulteriormente l’universo di The Witcher creato da Andrzej Sapkowski è una sfida entusiasmante. Non vediamo l’ora di presentare ai fan nuovi personaggi e una storia originale che arricchirà ancora di più il nostro magico mondo.” Infine, Andrzej Sapkowski ha commentato: “È entusiasmante che il mondo di Witcher – come previsto all’inizio – si stia espandendo. Spero che porterà più fan nel mondo dei miei libri.”