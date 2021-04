TG BYOBLU24 | 09 aprile 2021 | EDIZIONE 19.00

Ecco alcune notizie del tg:

Immaginate di avere due figli piccoli che frequentano uno l’asilo nido, l’altro la scuola dell’infanzia, e di vedervi recapitare a casa un provvedimento davvero insolito. Un provvedimento che recita: i vostri figli non potranno più frequentare la scuola. Il motivo? Sarebbe stato violato il patto di corresponsabilità, ovvero il documento che stabilisce i rapporti tra la scuola e la famiglia in tempo di Covid19. Questo è quello che è accaduto ai figli di una coppia modenese. Perché?

All’ospedale Buzzi di Milano hanno iniziato a somministrare a neonati e bambini il farmaco sperimentale per la Covid19. Con le nostre telecamere abbiamo documento, dinanzi al palazzo della Regione Lombardia, il flash mob che si è tenuto per dire no a tale sperimentazione.

Il movimento “Autonomi e Partite IVA” ha protestato ieri a Roma. In piazza del Popolo c’erano i tanti settori messi in ginocchio dalle restrizioni: il comparto della ristorazione, ma anche gli organizzatori di eventi, le guide alpine, i maestri di sci. Il messaggio del presidente è drammatico: da ottobre in poi sono a rischio un milione e mezzo di posti di lavoro.

I sostegni alle imprese e ai liberi professionisti continuano a non essere adeguati e adesso sembra che la BCE voglia ridurre nel tempo anche quei pochi aiuti che erano arrivati. L’obiettivo, dicono, è quello di eliminare le cosiddette aziende zombie.

L’amicizia, che cos’è questo sentimento così difficile da afferrare? Nella rubrica “Corrispondenze” partiamo da una riflessione di Massimo Troisi e raccontiamo la storia di una nobile amicizia lontana nel tempo, ma ancora viva, perché ricca di insegnamenti per tutti noi.



