Romina Power su Albano, “Lui era meglio prima perchè….”

Romina Power e Albano Carrisi sono ancora oggi una coppia tra le più amate di sempre. Entrambi sia con le loro canzoni che con la loro storia d’amore hanno fatto innamorare ed emozionare tante coppie. È anche per questo motivo che i fan di Albano e Romina continuano ancora oggi a sperare che i due possano tornare ad essere una coppia e non soltanto da un punto di vista professionale, ma anche sentimentale. Le speranze in qualche modo sembrano essersi affievolite però nel momento in cui lo scorso anno, poco prima della quarantena Albano ha annunciato di essere tornato insieme a Loredana Lecciso dopo un momento di pausa, durata apparecchio tempo. Ciò non toglie che però il legame che c’è tra Albano e Romina è ancora molto forte e sicuramente durerà per sempre.

Albano e Romina, la storia del loro amore

Sappiamo bene che i due si sono conosciuti quando erano entrambi molto giovani e che l’amore sia nato sul set del film nel sole. Albano pare che avesse già capito dal primo incontro che Romina sarebbe stata l’amore della sua vita e la madre dei suoi figli. Nel corso di una intervista rilasciata a proprio da Romina Power a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin pare che la cantante abbia proprio sottolineato questo forse legame. “Lui scriveva delle bellissime canzoni, alcune me le dedicava perché le scriveva proprio inspirate a me. E questo nessuno l’aveva fatto prima di lui”.

La rivelazione della Power sull’ex marito

“Poi mi mandava molte rose rosse- continua la Power nel suo racconto. Successivamente, ecco che arriva la prima stoccata all’ex marito rivelando un clamoroso retroscena di quel corteggiamento: “Ma questo glielo aveva suggerito un produttore… non era di suo”. Queste ancora le parole della Power, parlando di Albano e di quella che è stata la loro storia d’amore che ha fatto sognare intere generazioni. Queste dichiarazioni sono state rilasciate proprio nel salotto di Silvia Toffanin.

La domanda della Toffanin e la risposta di Romina che ha gelato i telespettatori

Ad un certo punto, la conduttrice le avrebbe chiesto se si fosse innamorata di lui subito. La sua risposta è stata inaspettata e sembra abbia lasciato un pò tutti senza parole. “No, studiavo l’elemento. Aveva una certa timidezza, era riservato. Infatti, era meglio prima, adesso parla troppo“. Dichiarazioni che in qualche modo hanno anche fatto sorridere i telespettatori e la stessa Silvia Toffanin.

