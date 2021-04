Il risotto agli asparagi è uno dei primi piatti più preparati nella cucina italiana con l’arrivo della primavera. In questa versione il riso è vegano, cioè è preparato senza la mantecatura con il burro, ma usando solo olio d’oliva. Anche per il brodo, la scelta è ricaduta sul brodo vegetale, e non c’è alcuna aggiunta di formaggio.

Il risotto, preparazione tipica italiana, viene preparato con il riso che cresce nel Nord Italia, soprattutto nelle zone limitrofe del Po. La sua caratteristica è quella di diventare un piatto molto cremoso, in quanto il riso, in cottura, rilascia i suoi amidi, cosa che non succederebbe se si applicasse lo stesso procedimento a varietà di riso provenienti da altre parti del mondo, come il riso Basmati che trattiene l’amido al suo interno molto di più delle varietà italiane.

Un’altra caratteristica di buona riuscita del risotto è che si prepari con il riso brillato, perché il riso integrale o semi integrale non rilascerebbe la stessa quantità di amido in cottura. Le varietà di riso italiane sono molte, ma le più celebri sono: il Carnaroli, il Ribe, l’Arborio e il Vialone Nano.

Il nostro è un territorio con vocazione alla coltivazione del riso (le risaie italiane occupano più di duecentomila ettari di terreni), siamo infatti in prossimità del 45esimo parallelo al di là del quale è impossibile coltivare il riso. L’Italia produce il 52% del riso coltivato in Europa, e il 60% della produzione interna viene esportato in tutto il mondo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 18 minuti



Tempo totale: 28 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

160 g Riso Vialone Nano

200 g Asparagi Freschi

1/2 Cipolla Bianca piccola

qb Olio Extravergine D’Oliva

Brodo vegetale

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto agli asparagi, tostate il riso in una padella antiaderente.

Affettate la cipolla, pulite gli asparagi, privateli della parte dura e tagliateli a pezzetti, tenendo da parte le punte.

Portate a bollore il brodo di verdure.

Aggiungete le verdure e 2 cucchiai di olio nella padella con il riso e lasciate soffriggere per 2 minuti.

Aggiungete poco alla volta il brodo al riso, mescolando di tanto in tanto.

Portate il riso a cottura aggiungendo il brodo. Ci vorranno 15/20 minuti.

Una volta che il riso è cotto ma ancora ben umido (all’onda), aggiungete le punte degli asparagi, versate due giri di olio, coprite e lasciate riposare per qualche minuto.