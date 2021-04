maurizio-costanzo-esprime-la-sua-preferenza-tra-lorella-cuccarini-e-alessandra-celentano-e-dice:-“tifo-per-lorella-…-non-mi-piace-…”

Spread the love











Amici è nel pieno del suo percorso e, sia gli alunni che gli insegnanti, sono carichi. Questi ultimi, oltre a dover preparare al meglio i propri allievi, spronarli, incoraggiarli e rimproverarli, quando occorre, combattono anche tra di loro in difesa, ognuno dei propri ragazzi e spesso, gli attacchi che si rivolgono vanno anche sul personale. Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano hanno due modi completamente diversi di approcciarsi ai ragazzi all’interno della casa e si accusano reciprocamente che il metodo dell’altra è fallimentare e che non giova agli alunni.

La Celentano rimprovera alla Cuccarini di essere troppo tenera e la Cuccarini, a sua volta, rimprovera alla Celentano di essere troppo dura.

Maurizio Costanzo esprime la propria preferenza tra la Celentano e la Cuccarini

Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, di solito non si intromette mai nei programmi della moglie anche se la De Filippi, più di una volta, ha rivelato che in privato dei consigli glieli dà.

Però, questa volta ha fatto un’eccezione e sulla rubrica “Parliamone con..” che cura all’interno del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini si è sbilanciato e ha rivelato chi preferisce tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e ha detto: “Non mi piace dire se sto da una parte o dall’altra, ma se proprio mi obbligate, tifo per Lorella ma non vi dirò perché. Sono diverse, hanno interessi diversi, una storia artistica diversa. E’ normale che possano non andare d’accordo”.

Al Maurizio Costanzo Show Tommaso Zorzi una furia contro l’aggressore di Jean Pierre Moreno e dice: “È inaccettabile”

Al Maurizio Costanzo Show è andato ospite Tommaso Zorzi, che ha espresso la propria opinione sul ragazzo gay che è stato aggredito a Roma, Jean Pierre Moreno.

Tommaso Zorsi ha detto: “E’ fondamentale…Jean Pierre quando ho visto il video della tua aggressione sui social ho avuto la pelle d’oca…E’ inaccettabile che nel 2021 tu debba subire un attacco di quel tipo…”

E poi ha anche aggiunto: “Il tuo aggressore dovrebbe ricevere una pena esemplare … Quel gesto è una cosa arcaica…Il tuo aggressore dovrebbe ricevere una pena esemplare perchè questi avvenimenti possono essere d’esempio per essere un punto di partenza…”

E a quel punto ha preso la parola Maurizio Costanzo che ha aggiunto: “La pena esemplare è che venga approvata la Legge Zan…”

Tommaso Zorsi ha poi aggiunto: “Il movente è l’ignoranza…Non è cattiveria né odio…E’ ignoranza…Non si può odiare persone che amano…”.

