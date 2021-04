manuela-ferrara,-ex-meteorina-e-la-storia-con-il-calciatore:-“aveva-una-passione-per-le-zozze”

L’ex meteorina alle porte del suo ingresso nel programma dell’Isola dei famosi, parla di uno dei suoi flirt più famosi e svela dei retroscena.

Manuela Ferrara modella ed ex meteorina Tg4

L’avvicendarsi dei colpi di scena per il programma dell’“Isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi è in costante successione.

Per questa settimana si parla già di due importanti entrate in scena per due nuove naufraghe: una è l’attrice Emanuela Tittocchia, ricordata dal grande pubblico in particolare per le sue apparizioni nelle soap opera di “Centovetrine” ed “Un Posto al sole”.

La seconda naufraga invece sarà la bellissima ex meteorina del Tg4 Manuela Ferrara.

La Ferrara ha da poco svelato di aver avuto un flirt con un calciatore e dalle sue rivelazioni sembra sia uscito fuori qualcosa di davvero scottante.

Il flirt con il calciatore

Il calciatore che è stato nominato dalla Ferrara sarebbe Gonzalo Higuain, al momento volato dall’altro capo del mondo per giocare negli Stati Uniti, ma ai tempi del flirt in forza nelle file della Juventus.

“Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto”.

L’ex in comune

Oltretutto c’è un’altra questione importante che sta alimentando il gossip riguardo le due new entry che si avvicenderanno sull’isola: la Tittocchia e la Ferrara infatti hanno un ex fidanzato in comune.

Si tratta di Biagio Antonelli, ex concorrente del Grande Fratello e al momento opinionista di Barbara D’Urso.

I messaggi che sono arrivati alla Ferrara sono ironicamente di evitare litigi con la Tittocchia a riguardo dell’ex fidanzato. Certamente la situazione si prospetta abbastanza calda. Staremo a vedere cosa succederà e come si svilupperanno i prossimi avvicendamenti alla loro entrata sull’Isola.