lula-chiede-scusa-agli-italiani:-“su-battisti-ho-sbagliato”

“Su Cesare Battisti ho sbagliato. Gli ho creduto, aveva torto. Era colpevole”. Lo dice Luis Inácio Lula da Silva con la schiettezza che lo distingue nel corso di un’intervista che ha concesso al Tg2 Post. Il fondatore del PT è chiaramente amareggiato da una vicenda che ha sorpreso molti.

Cesare Battisti, ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo e con il tempo diventato un noto scrittore, soprattutto in Francia, per i suoi libri noir, ha sempre sostenuto la sua innocenza fino al 2019. Arrestato per fatti legati alla lotta armata che scandì gli anni ’70 del secolo scorso in Italia, l’ex militante riuscì a evadere dal carcere di Frosinone nel 1980 dopo essere stato condannato a 12 anni. Fuggì in Francia, poi in Messico, Brasile e di nuovo in Francia dove restò a lungo come rifugiato approfittando della dottrina Mitterrand che negava l’estradizione per motivi politici. La sua lunga latitanza si è conclusa il 12 gennaio del 2019 a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, dove è arrestato dagli agenti del piccolo Paese sudamericano e consegnato agli uomini dell’Antiterrorismo italiani giunti sul posto. Viene trasferito due giorni dopo a Fiumicino e rinchiuso poi direttamente nel carcere di Oristano. Deve scontare l’ergastolo, commutato in 30 anni di carcere, per due omicidi commessi personalmente e altri due a cui partecipò in modo in diretto. La cancellazione del carcere a vita è stata la condizione posta dal Brasile, dove aveva ottenuto la cittadinanza, per concedere la sua estradizione.

Fu proprio Lula, nel 2010, a decidere il futuro di Battisti. Il suo caso era davanti al plenum del Tribunale Superiore Federale del Brasile per discutere della richiesta di estradizione arrivata dall’Italia. I giudici brasiliani si divisero e affidarono a Lula le sorti del ricercato italiano. L’allora presidente, in virtù del suo potere, firmò la sentenza che respingeva la richiesta e gli concesse il diritto di asilo” che significava la “residenza permanente”. Un errore, che Lula adesso riconosce chiedendo “scusa a tutti gli italiani”.

Del resto, sostenuto da una forte campagna stampa e da un vasto movimento di opinione che sosteneva la sua innocenza, Cesare Battisti è a lungo riuscito a sfuggire alle sue responsabilità e a ingannare per più di 30 anni gli intellettuali, i politici, gli scrittori che lo proteggevano. Ma è stato lui stesso, una volta chiuso in cella in Italia, nel 2019, ad ammettere davanti ai giudici che i fatti di cui era accusato erano veri. Un’ammissione che è apparsa subito strumentale: collaborando, puntava a una riduzione di pena.

Nella stessa intervista, il padre della sinistra brasiliana conferma di volersi candidare alle elezioni presidenziali del 2022. “Se sarò in salute e se i partiti progressisti lo riterranno, mi ricandiderò”, ha annunciato. Lo aveva già accennato all’inizio di marzo quando la condanna a 12 anni di carcere per corruzione passiva e riciclaggio di denaro è stata cancellata. Lula è uscito pulito da tutte le inchieste che lo riguardano. Il giudice Sergio Moro è stato accusato di parzialità nel processo perché aveva pesantemente interferito nelle indagini suggerendo i pubblici ministeri come e dove trovare le prove a sostegno dell’accusa. Una grave violazione al suo ruolo superpartes che ha viziato l’esito del dibattimento e la stessa condanna.

Il leader del Pt ha definito “genocida” il presidente Bolsonaro ricordando che “chi è venuto dopo di me non ha fatto ciò che doveva fare”. L’esponente dell’estrema destra è considerato da Lula un “irresponsabile” per come gestisce la pandemia: “Quattro mila morti al giorno sono un numero inaccettabile”, ha concluso.