La moneta da 10 lire che ha un valore impressionante | Controllate in casa

Una moneta delle vecchie lire che tutti noi abbiamo utilizzato in passato, ha acquisito un valore incredibile. Scopriamo qual è

monete conservate in una scatola di latta (pixabay)

Chi a casa non ha conservato come cimelio monete o banconote del vecchio conio? Se lo avete fatto, vi conviene controllare se possedete questa moneta. Il suo valore sul sito di aste on line eBay è davvero molto interessante. Potreste ricavarne un bel gruzzoletto oppure aspettare che acquisti ancora più prestigio nel tempo.

La moneta in questione è da 10 Lire e risale al 1954. Su un lato vi sono raffigurate due spighe di grano ed è inciso il numero 10, sull’altro è raffigurato un aratro. Venne coniata per la prima volta nel 1951, fino al 1956, e successivamente dal 1965 al 2001, anche se negli anni 2000 era praticamente impossibile vederla in giro. La sua versione più prestigiosa è proprio quella del 1954.

Questa moneta è caratterizzata dalla presenza di un contorno liscio. La sua grandezza è pari a 23.3 millimetri e pesa 1.6 grammi. Per quanto riguarda la sua produzione, invece, è stata impiegata una lega conosciuta con il nome di Italma.

Se volete aggiudicarvi questa moneta su eBay, potete acquistarla dall’utente ateliervautrin, pagandola 500 euro. In alternativa, potete controllare in casa, magari troverete questo pezzo di metallo che oggi ha acquistato grande valore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >> Gratta e Vinci: sbarca il lunario con un solo euro: ecco dov’è successo

LEGGI ANCHE >> Questa moneta delle vecchie lire vale tantissimo | Potreste possederla facilmente

TI CONSIGLIO ANCHE >> Elisabetta Gregoraci, avvistata con un altro uomo: ecco chi è

portamonete (pixabay)

Se dovessimo ritrovare monete rare, come la 10 Lire di cui abbiamo parlato precedentemente, a quel punto dobbiamo conoscere i canali di venita per ottenere il miglior guadagno possibile. Sicuramente eBay, più volte mensionato, è tra i canali più collaudati e gettonati per la compravendita di monete.

Prima di cimentarci nella vendita sul web, dobbiamo però capire se ne vale o meno la pena. Bisogna far valutare la moneta in nostro possesso in un negozio di numismatica, e tenere presente che, oltre alla rarità della moneta e al periodo in cui questa è stata coniata, verrà valutato il grado di conservazione, fattore che influisce molto sul valore di mercato.

Per acquisire la migliore quotazione dovranno essere conservate in Fior di Conio, ossia devono essere monete che non presentano segni di circolazione, ma al massimo solo segni di contatto con altre monete dovuti al processo produttivo. In questo caso il guadagno è assicurato.

Se dovessimo possedere una delle lire rare di valore, ma sono in pessimo stato, non conviene fare nulla se non tenerle come amuleto portafortuna o conservarle in un angolo della casa come ricordo.

Un’altra opzione di vendita potrebbe essere quella di contattare i collezionisti di monete, e quindi avviare una trattativa privata con un appassionato. In questo caso bisognerà stare attenti a truffe o raggiri, ma c’è anche la possibilità di fare dei veri e propri affari d’oro.