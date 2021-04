isola-dei-famosi:-beppe-braida-lascia.-colpa-del-covid

Per quale motivo Beppe Braida, naufrago dell’Isola dei famosi, ha deciso di lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi? È tutta colpa del Covid-19: il padre è stato ricoverato in ospedale e la madre è positiva. Impossibile pensare di stare lontani senza poter avere notizie certe.

Beppe Braida lascia l’Isola dei famosi. Il naufrago, che fino a questo momento era risultato pressoché trasparente, nel senso che non aveva creato alcuna dinamica e nemmeno fatto ridere (è un comico) è stato costretto a ritirarsi per problemi familiari.

I genitori di Braida positivi al Covid

“Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. A preso il Covid-19 e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione”, ha raccontato ai suoi compagni di avventura, esterrefatti e turbati al tempo stesso.

Beppe Braida lascia l’Isola dei famosi

Leggi anche: Isola dei Famosi: chi è Beppe Braida? Carriera e vita privata

Dopo queste parole il comico se ne va. Non una parola in più. Non un dettaglio in più, che d’altra parte non aveva. A dare qualche informazione in più è stata invece la striscia quotidiana del reality show condotto da Ilary Blasi (in onda dal lunedì al venerdì alle 13 e alle 18 su Italia uno, alle 16:35 su Canale 5, alle 20:30 su Mediaset extra e all’una di notte su La5): entrambi i genitori di Braida sono alla fine positivi. Papà Nando è anche ricoverato in ospedale.

Il comico è risultato particolarmente scosso edema copiato a piangere parlando con i suoi ormai ex compagni di avventura a Cayo Cochinos. E tra tra abbracci e lacrime, ha detto addio alla spiaggia. Unico naufrago assente è stato Brando Giorgi, che come sappiamo si è distaccato dal gruppo. “Non mi sono accorto di nulla”, si è giustificato.

Ma nessuno gli ha creduto. I più critici sono Francesca Lodo e Gilles Rocca.