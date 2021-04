Il Paradiso delle Signore 5 19-23 aprile 2021, anticipazioni

Tra colpi di scena e nuovi intrecci da scoprire, continua Il Paradiso delle Signore 5 19-23 aprile 2021. Dopo quanto successo nel blocco di puntate 126-130, cosa ci aspetta al grande magazzino milanese? Il direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non sta vivendo un bel momento, ma la speranza è l’ultima a morire al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 5 19-23 aprile 2021 va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1 in prima visione assoluta salvo cambi di programmazione. In alternativa è visibile su RaiPlay in diretta o in streaming on demand a posteriori.

Di seguito trovi le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore 5 19-23 aprile 2021!

Il Paradiso Delle Signore 5 il bacio tra Rocco e Irene interpretati da Giancarlo Commare e Francesca Del Fa Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 131 lunedì 19 aprile 2021

Irene (Francesca Del Fa) prova dei sensi di colpa nei confronti di Maria (Chiara Russo) per quanto successo con Rocco (Giancarlo Commare). Ciononostante non dice niente alla coinquilina del bacio scambiato con il magazziniere.

Beatrice (Caterina Bertone) sembra essersi messa da parte una volta per tutte nella relazione con Vittorio (Alessandro Tersigni). Marta (Gloria Radulescu) ha con la mamma di Serena (Giulia Patrignani) e Pietro (Andrea Savorelli) un confronto aperto.

Alan Sterling, l’ex capo newyorkese di Marta è particolarmente soddisfatto della serata che ha avuto luogo al Circolo. Così chiede a Dante (Luca Bastianello) di organizzare un incontro. Ha in mente di fare a Marta e Vittorio una proposta molto allettante che riguarderebbe entrambi. Vorrebbe farlo prima di lasciare Milano.

Nel frattempo le accuse di Cosimo (Alessandro Cosentini) nei confronti di Umberto (Roberto Farnesi) non restano parole al vento. Approdano anche su un giornale. Adelaide (Vanessa Gravina) si lascia prendere dall’agitazione.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 132 martedì 20 aprile 2021

Irene e Rocco non riescono ancora a mettere bene a fuoco quello che provano l’uno per l’altra. Mentre i loro sentimenti non sono chiari, Maria continua a sognare di coronare il suo amore con il giovane magazziniere.

Umberto ha subito un attacco da parte di Cosimo, ma non resta con le mani in mano. Passa all’offensiva e Bergamini figlio è costretto ad ammettere, una volta ancora, che i Guarnieri hanno una marcia in più in quanto a potere.

Marta riferisce a Vittorio in dettaglio in cosa consiste l’offerta arrivata da Sterling in persona. Si tratterebbe di curare la campagna per il lancio della collezione a marchio Paradiso. Conti non è entusiasta, anzi. Pensa di non poter lavorare proficuamente con Marta, fianco a fianco come un tempo. Questo perché come supervisore del suddetto lavoro ci sarebbe Dante in qualità di intermediario della Sterling. Romagnoli, dal canto suo, non sembra per niente rassegnato. È ancora convinto di poter stare con Marta.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 133 mercoledì 21 aprile 2021

Maria prova dei sentimenti sempre più forti per Rocco. Quest’ultimo, intanto, si è deciso a fare un passo verso Irene, tentando di approfondire la conoscenza della ragazza. Non ha successo…

Armando (Pietro Genuardi) comincia a capire che ci sia qualcun altro dietro la truffa ai danni del Paradiso. Inizia a sospettare di Giuseppe (Nicola Rignanese).

Pietro viene invitato da Vittorio a cena. È l’occasione che Conti coglie per parlare del suo futuro. Quando Marta vede i due insieme – come fossero padre e figlio – prova una forte sensazione di inadeguatezza. Torna a pensare che lei non potrà mai essere mamma e dare dei bambini al consorte.

Adelaide gioca un’altra carta nella sua mano. Va a trovare Gabriella (Ilaria Rossi) con lo scopo di convincerla a tenere a bada Cosimo. Bergamini figlio, invece, irrompe a Villa Guarnieri. Con il suo arrivo, torna anche la minaccia di dimostrare a tutti la verità sulla scomparsa di Achille Ravasi (Roberto Alpi) e il coinvolgimento di Umberto.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 134 giovedì 22 aprile 2021

Irene non è particolarmente collaborativa con Rocco. Il giovane non desiste. La invita fuori. La Cipriani non accetta, ma al tempo stesso continua a non dire la verità a Maria.

Finalmente il capo magazziniere Armando e la capocommessa Gloria (Lara Komar) scoprono chi sia il vero responsabile della truffa ai danni del Paradiso.

Umberto non può ignorare le minacce di Cosimo, pur avendo più potere di lui. Così il Commendatore si avvicina a Dante al fine di chiedergli un importante favore.

Il futuro di Pietro è un argomento di confronto tra Beatrice e Vittorio. Lui la ringrazia per il sostegno che gli sta dando in questo periodo delicato.

Intanto Marta non vive bene, tormentata dai suoi fantasmi. Cerca risposte ai suoi dubbi e conforto tra le braccia di suo padre Umberto.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 135 venerdì 23 aprile 2021

È arrivato il momento per Giuseppe di fare una confessione ad Agnese (Antonella Attili). Non è in grado di ripagare il debito a Salvatore (Emanuel Caserio). Così il rapporto tra i coniugi Amato inizia ad incrinarsi (di nuovo) sempre di più. Al contempo il sentimento che lega la sarta ad Armando è sempre più forte.

Tra Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) si è creato un legame di comprensione e di appoggio reciproco. La Brancia capisce di tenere molto a Barbieri. Desidera condividere con lui la novità circa la sua elezione a nuova presidentessa del Circolo. Il barista, intanto, è venuto a conoscenza di nuovi risvolti nella faccenda di Sergio Castrese (Mariano Riccio). Per i soggetti coinvolti in passato negli affari del Mantovano non si mette affatto bene.

Il Paradiso è il luogo in cui Marta e Vittorio si rivedono e hanno un confronto. Da questo scambio, però, non emerge una soluzione alla crisi che stanno attraversando.

Intanto Dante è intenzionato a perseverare e a non mollare la presa con Marta. Le organizza una sorpresa.