harry-e-meghan-non-si-sentono-al-sicuro:-ecco-quante-volte-hanno-chiamato-la-polizia

I Duchi di Sussex, Harry e Meghan, non si sentirebbero al sicuro nella loro nuova casa in California. O, almeno, questo quello che risulterebbe se si tiene in conto il numero delle volte in cui i due coniugi avrebbero chiamato la polizia.

A riportare questa notizia ci ha pensato FanPage, dove leggiamo che Harry e Meghan avrebbero chiamato la polizia ben 9 volte in 9 mesi per diversi motivi:

I dati provengono dall’agenzia di stampa PA. L’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Barbara ha confermato di aver risposto alle chiamate, indicate come richieste telefoniche. Sarebbero attivazioni di allarmi e reati contro la proprietà. Solo nel mese di luglio 2020, quando Harry e Meghan si sono trasferiti nell’abitazione (nei primi mesi in Usa erano stati in affitto nella lussuosa villa di un amico), le autorità sono accorse ben quattro volte. La polizia è stata costretta a intervenire persino nel pomeriggio della vigilia di Natale. Quando un uomo è stato accusato di violazione di domicilio: si tratta del 37enne Nickolas Brooks, arrestato e successivamente rilasciato. fonte: fanpage.it

Nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, dunque, Harry e Meghan alludevano a questo quando dicevano di non essere protetti negli Stati Uniti. Proprio la Duchessa, aveva raccontato di aver chiesto alla Famiglia Reale di non togliere loro le guardie di protezione. Soprattutto ora che Meghan sta per dare alla luce una bambina. Ma questo non sarebbe avvenuto.