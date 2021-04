genitori-partecipano-a-manifestazione-contro-lockdown-e-i-figli-vengono-sospesi-da-scuola

Immaginate di avere due figli piccoli che frequentano uno l’asilo nido, l’altro la scuola dell’infanzia, e di vedervi recapitare a casa un provvedimento davvero insolito.

Un provvedimento che recita: I vostri figli non potranno più frequentare la scuola. Il motivo? Sarebbe stato violato il patto di corresponsabilità, ovvero il documento che stabilisce i rapporti tra la scuola e la famiglia in tempo di Covid19. Questo è quello che è accaduto ai figli di una coppia modenese.

«Il mancato rispetto del patto da parte del genitore, per altro accertato dalla Polizia locale e segnalato con preoccupazione all’amministrazione comunale dalle famiglie di altri bambini frequentanti gli stessi servizi educativi, oltre che dai gestori delle strutture che hanno recepito il Patto di corresponsabilità nel Regolamento del servizio, ha determinato il procedimento di dimissione dei due figli». Lo ha dichiarato il Comune di Modena ai genitori dei bambini.

La coppia sarebbe stata fotografata senza mascherina durante una manifestazione in città, critica contro le misure anti-Covid19. Il padre sarebbe stato multato.

Come riferito nel comunicato del Comune, anche la scuola avrebbe segnalato la situazione, riportando questa motivazione: «Il patto di corresponsabilità reciproca è parte integrante del Protocollo Salute e Sicurezza nidi d’infanzia e micronidi (0-3 anni), scuole dell’infanzia (3-6 anni) e Servizi Integrativi, allegato al Documento di Valutazione dei Rischi, che il gestore è tenuto a far rispettare».

Su questa vicenda Byoblu ha sentito l’avvocato Alessandra Barana: “Il provvedimento è abnorme e non trova giustificazione e fondamento giuridico – spiega l’avvocato – sia perché il patto di corresponsabilità non è effettivamente un patto, non ha valore contrattuale, e si basa su una norma che ha finalità di collaborazione. Non trova giustificazione giuridica anche perché punisce un alunno per la condotta di terzi, come nel caso dei genitori. Tra l’altro la norma è censurabile perché nel sanzionare non tiene conto dell’impatto sul minore, che si vede sradicato dal contesto nel quale è abituato ad andare quotidianamente”.

UN CANALE TELEVISIVO UNICO NAZIONALE PER I CITTADINI. LA SFIDA, ENTRO IL 10 APRILE. €295.319 of €150.000 raised Youtube ha oscurato il canale di Byoblu. La giustificazione? Le riprese di una manifestazione di piazza di 7 mesi. Per i cittadini, niente diritto di cronaca! Oltre mezzo milione di iscritti costruiti in 14 anni di sacrifici andati in fumo. Duemila interviste a giudici della Corte Costituzionale, politici, economisti, magistrati, avvocati, giornalisti, intellettuali, duecento milioni di visualizzazioni video, tutti i vostri commenti, tutte le vostre condivisioni… tutto andato in fumo!



Abbiamo la possibilità di acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, in una buona numerazione, a un prezzo molto al di sotto del valore di mercato. Servono poco meno di 150 mila euro, e poi Byoblu e DavveroTV entreranno nelle case di tutti gli italiani, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Bisogna raggiungere questa cifra entro il 10 aprile. Se ci state, se accettate la sfida, fate la vostra donazione ed entriamo, tutti insieme, nella storia, dalla porta principale.